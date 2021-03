У мережі показали уламки космічного корабля Маска що вибухнув

Зазначимо, що цю успішну посадку Starship зміг зробити з третьої спроби - перед цим два кораблі розбилися.

Як заявили в SpaceX, після вдалих випробувань сталося "швидке незаплановане розбирання" Starship SN10. Також в компанії показали його уламки.

Уламки корабля Starship SN10 після посадки і вибуху (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Маск ніяк не відреагував на вибух космічного човна в кінці випробування, але відзначив вдалу посадку.

Відео: Приземлення і вибух космічного корабля SpaceX Starship SN10

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Another view of Starship SN10 on the landing pad. @NASASpaceflight pic.twitter.com/nadDHX8l5S

Відео: Уламки Starship SN10 після вибуху

The accomplishment that Starship SN10 achieved yesterday was unbelievable. This morning the clean up begins. Congratulations to the SpaceX Boca Chica team! @NASASpaceflight pic.twitter.com/U2MJICwzzX