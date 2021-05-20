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В сети показали фантастическое фото Киева из космоса: дух захватывает!

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 15:23
В сети показали фантастическое фото Киева из космоса: дух захватывает! Фото: Ночной Киев показали из космоса (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали потрясающее фото ночного Киева из космоса.

Его опубликовал на своей странице в Facebook востоковед Андрей Васильев.

"У меня на очках закреплен специальный монитор, который передает мне картинку из камер, которые расположены на объекте, который я пилотирую. Этот монитор, что-то типа монитора с беспилотников, которые вы так любите запускать. У меня тоже своеобразный дрон, только большой и в космосе", - начал описание Васильев.

По словам автора поста, Киев из космоса - это фантастическое зрелище.

"Какие-то полчаса назад мы пролетали над вечерней Испанией, а потом я видел Киев в огнях. Это фантастическое зрелище. И когда я вижу, как такие крупные города запросто умещаются в мой монитор, размером сантиметр на полтора, я понимаю, какими порой мелкими могут показаться нам наши земные проблемы. И мои в первую очередь", - отметил он.

В сети показали фантастическое фото Киева из космоса: дух захватывает!Киев из космоса показали в сети (фото: facebook.com/dorjebatuu)

В комментариях украинцы восхитились крастой фотографии.

  • Красиво як, а кияни навіть не підозрюють, що ти на них дивишся з космосу.
  • Бачу свій будинок. Сиджу на балконі, слухаю аудіокнигу про Франческу.
  • Люди, коли підіймешся отако от до неба, і дивися униз- то люди, вони як оті миші, пардон криси.
  • Постійно уявляю себе на масштабі, коли мрію. Допомагає зібратись з силами і фігачити дальше.

Как мы писали ранее, молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев и показала фото из столицы.

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