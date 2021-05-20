В сети показали фантастическое фото Киева из космоса: дух захватывает!

"У меня на очках закреплен специальный монитор, который передает мне картинку из камер, которые расположены на объекте, который я пилотирую. Этот монитор, что-то типа монитора с беспилотников, которые вы так любите запускать. У меня тоже своеобразный дрон, только большой и в космосе", - начал описание Васильев.

По словам автора поста, Киев из космоса - это фантастическое зрелище.

"Какие-то полчаса назад мы пролетали над вечерней Испанией, а потом я видел Киев в огнях. Это фантастическое зрелище. И когда я вижу, как такие крупные города запросто умещаются в мой монитор, размером сантиметр на полтора, я понимаю, какими порой мелкими могут показаться нам наши земные проблемы. И мои в первую очередь", - отметил он.

Киев из космоса показали в сети (фото: facebook.com/dorjebatuu)

В комментариях украинцы восхитились крастой фотографии.