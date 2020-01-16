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В сети назвали зарплаты украинских врачей: суммы шокируют

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 08:35
В сети назвали зарплаты украинских врачей: суммы шокируют
В сети назвали зарплаты врачей (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали, сколько получают медики в Украине

В сети назвали зарплаты украинских врачей. Нужно отметить, что цифры шокируют, так как ведущие медики получают чуть больше минималки, а медсестры даже ниже. Так, например, зарплата медсестры до Нового года была 2958 гривен, а врача-хирурга 4600 гривен.

В 2020 году медецинскому персоналу немного повысили зарплаты, но не очень ощутимо. После повышения врачи высшей категории будут получать 5100 гривен, а медсестры 3200 гривен. Об этом сообщает "Страна".

В сети назвали зарплаты украинских врачей: суммы шокируютТарифные ставки медперсоналу в 2020 году (strana.ua)

Если сравнивать зарплаты медикам и чиновникам, то разница просто поражает. Так, хирург высшей категории имеет тарифную ставку в 46,8 раз меньше, чем заработная плата за декабрь главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. А интерн с тарифной ставкой в 3800, получает в 60 раз меньше, чем министр экономики Милованов.

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.

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