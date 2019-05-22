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Жестокий мордобой: дуэт Анна-Мария устроили драку на пляже (видео)

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 20:22
Жестокий мордобой: дуэт Анна-Мария устроили драку на пляже (видео)
ANNA-MARIA подрались между собой (фото: коллаж РБК-Украина)

Дуэт Анна-Мария попали в очередной скандал

Скандальный дует Анна-Мария, сестры Опанасюк, устроили драку на берегу реки. Скандальные сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк устроили мордобой на песке. Видео драки сестер выложили в сеть.

Участницы драки также прокомментировали видео. По их словам, на сьемках клипов иногда сдают нервы. Видео было сделано недавно, девушки снимались всю ночь. К тому же еще пошел дождь. Под утро, когда нервы были на переделе, вот, что произошло на съемках финальной сцены.

"В общем, съемочная группа была просто в шоке. Но зато мы быстро миримся", - прокомментировали сестры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA MARIA (@annamariaduet)

ANNA MARIA подрались между собой (видео: instagram.com/annamariaduet)

Анна и Мария также отметили, что в скором времени они покажут новый клип.

Напомним, что дуэт ANNA MARIA принимал участие в Нацотборе Евровидения 2019. При этом судьи отдали группе всего один балл, поскольку девушки попали в скандал из-за своей позиции касательно Крыма.

Выступление Anna-Maria в финале отбора на Евровидение 2019 (YouTube/Телеканал СТБ)

Сергей Притула напомнил девушкам об их интервью Роману Скрыпину и заявил, что он не знал, что родители певиц - коллаборанты. При этом сестры признались, что в последнее время испытывают на себе "очень много негатива".

Ранее сообщалось о том, что журналистам стало известно о богатстве девушек в Крыму, которые родились в 1988 году в Симферополе, в семье юристов. Их дуэт был создан в 2004 году. При этом известными сестры стали после своей победы в проекте "Шанс" и участии в "Голосе страны".

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