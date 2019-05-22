Жорстокий мордобій: дует Анна-Марія влаштували бійку на пляжі (відео)

ANNA MARIA побилися між собою (фото: колаж РБК-Україна)

Дует ANNA MARIA потрапили в черговий скандал

ANNA MARIA влаштували бійку на березі річки. Скандальні сестри-близнюки Ганна та Марія Опанасюк влаштували мордобій на піску. Відео бійки сестер виклали в мережу.

Учасниці бійки також прокоментували відео. За їх словами, на зйомках кліпів іноді здають нерви. Відео було зроблено недавно, дівчата знімалися всю ніч. До того ж ще пішов дощ. Під ранок, коли нерви були на переділі, ось, що сталося на зйомках фінальної сцени.

"Загалом, знімальна група була просто в шоці. Але зате ми швидко миримося", - прокоментували сестри.

ANNA MARIA побилися між собою (відео: instagram.com/annamariaduet)

Ганна і Марія також зазначили, що незабаром вони покажуть новий кліп.

Нагадаємо, що дует ANNA MARIA брав участь у Нацвідборі " Євробачення 2019. При цьому судді віддали гурту всього один бал, оскільки дівчата потрапили в скандал через свою позицію щодо Криму.

Виступ Anna-Maria у фіналі відбору на Євробачення 2019 (YouTube/Телеканал СТБ)

Сергій Притула нагадав дівчатам про їх інтерв'ю Роману Скрыпину і заявив, що він не знав, що батьки співачок - колаборанти. При цьому сестри зізналися, що останнім часом відчувають на собі "дуже багато негативу".

Раніше повідомлялося про те, що журналістам стало відомо про багатстві дівчат в Криму, які народилися в 1988 році в Сімферополі, в сім'ї юристів. Їх дует було створено у 2004 році. При цьому відомими сестри стали після своєї перемоги у проекті "Шанс" та участь у "Голосі країни".