Сестри Алексіїви розповіли, чому подалися на ТБ

Відомі українські синхроністки (артистичне плавання) Владислава та Марія Алексіїви, які прославляють країну на міжнародній арені, здобуваючи численні нагороди на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх, поділилися амбітними мріями, які не стосуються спорту.

“Оскільки наш вид спорту пов’язаний з презентацією себе на велику аудиторію, то ми дуже любимо медійність та виступи. Бути в обʼєктиві камери - завжди цікаво. І весело!” - говорять сестри Алексіїви.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

Вони зізнаються: з дитинства дивилися “Україна має талант” і “Танці з зірками", хотіли бути там, на сцені.

“Але вийшло трішки масштабніше!” - з усмішкою кажуть спортсменки.

“Тому ми виступаємо на чемпіонатах світу та Європи та на Олімпіадах. А от ще й знялися в шоу “єПитання”. І нам це надзвичайно сподобалося", - додають вони.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

Після зйомок на ТБ стала ближчою одна з найбільших мрій дівчат.

“Ми б дуже хотіли знятись у “Хто зверху?”. Це одне з найкращих та наших найулюбленіших шоу в Україні", - діляться Марина та Влада.

Взагалі синхроністки хочуть частіше брати участь у різних телепередачах.

“Вважаємо, що потрібно, аби люди бачили спортсменів частіше і добре знали. Це важливо для країни. І, звісно, приємно для нас та наших колег!” - пояснюють свою ціль дівчата.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

До слова, нещодавно чемпіонки отримали ще один цікавий творчий досвід - знялися у документальному фільмі “Сирени України", який розповідає про їхнє життя, як воно є.

“До речі, досвід акторства виявився не таким складним. Тому подумуємо про кіноіндустрію теж. Хочеться спробувати себе в якомусь фантастичному фільмі, бо це найулюбленіший жанр. Або ж у ролях Русалоньок. Щось підказує, що нам це буде дуже легко зіграти", - сміються сестри.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)