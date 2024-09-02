ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя

Понеділок 02 вересня 2024 18:48
UA EN RU
"Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя Фото: "Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків для дітей героїв Маріуполя (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Напередодні Дня знань проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" підтримав понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій Україні, забезпечивши їх необхідним шкільним приладдям, а також організував у Києві захід "Готуємось до школи", щоб надихнути дітей перед новим навчальним роком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

На заході зібралися близько 30 родин оборонців Маріуполя. Для дітей провели майстер-клас з гри на барабанах. А ще дітлахи могли зробити фото, примірявши на себе різні професії.

&quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя

До заходу доєднався зірковий гість - телеведучий Олександр Педан. Шоумен поспілкувався з родинами та зробив руханку разом з дітлахами.

"Що може бути кращим для батьків, ніж увага до їхніх дітей. Наприклад, хлопці, які десь на передку і не мають змоги побачитися зі своїми дітками, то вони будуть щасливі, якщо вони будуть знати, що їхнім дітям, мамам приділяють увагу, в чомусь допомагають. Це дуже важливо", - зазначив Олександр Педан.

Також діти захисників отримали подарунки від "Серця Азовсталі" - рюкзаки з усією необхідною для навчання канцелярією.

&quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя

"Ми зібрали наші героїчні родини з дітками, аби привітати їх, сказати напутні слова на новий навчальний рік, а також подарувати їм рюкзаки, наповнені усім необхідним для навчального року. Знаємо по відгуках з минулого року, такі набори були дуже корисні для родини, адже вистачило майже на увесь навчальний рік, все приладдя якісне та гарне. І звичайно це персональна увага до дітей захисників та захисниць Маріуполя", - розповіла директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

Загалом вже понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій країні отримали свої набори-рюкзаки від "Серця Азовсталі", що є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

&quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Маріуполь
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом