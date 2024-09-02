"Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя
Напередодні Дня знань проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" підтримав понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій Україні, забезпечивши їх необхідним шкільним приладдям, а також організував у Києві захід "Готуємось до школи", щоб надихнути дітей перед новим навчальним роком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
На заході зібралися близько 30 родин оборонців Маріуполя. Для дітей провели майстер-клас з гри на барабанах. А ще дітлахи могли зробити фото, примірявши на себе різні професії.
До заходу доєднався зірковий гість - телеведучий Олександр Педан. Шоумен поспілкувався з родинами та зробив руханку разом з дітлахами.
"Що може бути кращим для батьків, ніж увага до їхніх дітей. Наприклад, хлопці, які десь на передку і не мають змоги побачитися зі своїми дітками, то вони будуть щасливі, якщо вони будуть знати, що їхнім дітям, мамам приділяють увагу, в чомусь допомагають. Це дуже важливо", - зазначив Олександр Педан.
Також діти захисників отримали подарунки від "Серця Азовсталі" - рюкзаки з усією необхідною для навчання канцелярією.
"Ми зібрали наші героїчні родини з дітками, аби привітати їх, сказати напутні слова на новий навчальний рік, а також подарувати їм рюкзаки, наповнені усім необхідним для навчального року. Знаємо по відгуках з минулого року, такі набори були дуже корисні для родини, адже вистачило майже на увесь навчальний рік, все приладдя якісне та гарне. І звичайно це персональна увага до дітей захисників та захисниць Маріуполя", - розповіла директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.
Загалом вже понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій країні отримали свої набори-рюкзаки від "Серця Азовсталі", що є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.