Сертифіковані тренери назвали найкращий час для тренувань, щоб худнути

Експерти з фітнесу розказали, як час тренування може вплинути на ваш метаболізм і сприяти втраті ваги.

Коли саме треба тренуватися, щоб отримати найкращий результат, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EatingWell.

Наука про час виконання вправ і втрату ваги

Час виконання вправ може суттєво вплинути на ваш метаболізм, який відіграє вирішальну роль у схудненні.

Метаболізм - це процес, за допомогою якого ваше тіло перетворює їжу в енергію. Доведено, що ранкова зарядка допомагає активізувати ваш метаболізм і підтримувати його на високому рівні протягом дня. Це може призвести до збільшення спалених калорій під час і після тренувань. Однак найважливішим фактором у вашому розкладі вправ є його послідовність.

"Час доби, який найкраще підходить для схуднення, - це той, якого ви можете дотримуватися протягом тривалого періоду", - розказав Ті Джей Ментус, сертифікований особистий тренер.

Одним з важливих факторів у досягненні ваших цілей щодо схуднення є здоровий дефіцит калорій, що означає споживання менше калорій за день, ніж спалює ваше тіло.

"Тренування допомагає створити цей дефіцит, спалюючи більше калорій, ніж ви споживаєте", - додав він.

Переваги ранкових тренувань

Допоможуть вашому тілу спалювати більше жиру

Одне невелике дослідження, в якому взяли участь лише чоловіки, показало, що ті, хто займався спортом вранці перед сніданком, спалювали вдвічі більше жиру, ніж ті, хто тренувався після сніданку.

Це тому, що коли ви тренуєтесь під час голодування, у вас нижчий рівень інсуліну, який допомагає вашому тілу спалювати більше жиру.

Ці висновки свідчать про те, що ранкові вправи перед сніданком можуть допомогти вашому організму використовувати жир як джерело енергії та підтримувати здорову втрату ваги.

Коли треба тренуватися для схуднення (фото: freepik.com)

Допоможуть вам бути послідовнішими

Багато людей вважають, що ранкових тренувань легше дотримуватися, тому що вони не заважають іншому розпорядку дня.

Дані показали, що регулярні ранкові фізичні вправи можуть призвести до більш частих фізичних вправ і краще підтримують втрату ваги, ніж фізичні вправи пізніше вдень.

"Ранкове тренування полегшує дотримання розпорядку дня, якщо з нього почати день. Якщо чекати до кінця дня, можуть виникнути інші зобов’язання, які можуть заважати тренуватися, або ви можете відчувати себе надто втомленим за день", - повідомив сертифікований тренер Майк Масі.

Може покращити ваш настрій і рівень енергії

Фізична активність стимулює вивільнення ендорфінів, нейромедіаторів, які допомагають зменшити стрес і занепокоєння.

Крім того, вплив природного світла під час ранкового тренування може регулювати ваші циркадні ритми, покращуючи якість сну та загальний настрій.

Допоможуть вам худнути

Одне невелике дослідження показало, що ранкові фізичні вправи покращують серцево-метаболічний стан шляхом зменшення абдомінального жиру та артеріального тиску у жінок, тоді як чоловіки відчули ці переваги, коли тренувалися в другій половині дня.

Оскільки це дослідження проводилося на невеликій вибірці, для підтвердження цих результатів необхідні додаткові тестування.

Тим не менш, сам по собі час виконання вправ не є гарантованим рішенням для втрати ваги. Дотримання збалансованої дієти та регулярні фізичні вправи мають вирішальне значення для схуднення.