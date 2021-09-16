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Сертификаты не работают: у украинцев возникают проблемы с въездом в Египет

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Четверг 16 сентября 2021 16:29
Сертификаты не работают: у украинцев возникают проблемы с въездом в Египет В Египте украинские сертификаты вакцинации не работают (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские туристы столкнулись со сложностями при въезде в Египет. Пограничная служба страны не признает бумажные сертификаты Украины, а электронные не может отсканировать.

Об этом рассказали в материале издания Turprofi.

Многие страны уже свободно принимают вакцинированных украинских туристов по COVID-сертификату в приложении "Дия". Однако в Египте могут возникнуть проблемы. Для посещения этой страны вакцинированным украинцам все равно придется сдавать ПЦР-тест.

Как утверждают туристические операторы, египетские пограничники не признают украинские сертификаты. Бумажные не содержат специальный QR-код, а электронный в приложении "Дия" они не могут считать из-за сбоя аппаратуры. Поэтому все туристы обязаны вооружиться результатами ПЦР-теста. Как вариант – иметь на руках распечатанный документ о вакцинации с QR-кодом.

"В данный момент Египет принимает лишь сертификаты, которые предоставляют в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус. Процесс взаимного согласования сертификатов вакцинации между Египтом и Украиной еще не завершен. QR-код в электронном приложении "Дія" в данный момент не может быть использован для въезда на территорию Египта", - сообщили в египетском посольстве в Украине.

Как объяснили туроператоры, с электронным кодом возникли технические проблемы – для считывания кода нужна специальная программа, но там есть какая-то недоработка.

Всем туристам рекомендуется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до поездки и предоставить результаты.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить сертификат вакцинации в приложении "Дия" – полезные лайфхаки.

А также рассказывали о том, что стало известно, как будут выглядеть новые международные COVID-сертификаты.

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Египет туристы
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