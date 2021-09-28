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В семье украинских биатлонисток Семеренко случилось горе: мама скончалась от осложнений COVID-19

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Вторник 28 сентября 2021 17:28
В семье украинских биатлонисток Семеренко случилось горе: мама скончалась от осложнений COVID-19 У сестер-биатлонисток Семеренко умерла мама (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Сумах от последствий коронавируса скончалась мама украинских биатлонисток Виты и Валентины Семеренко – Анна Васильевна.

Об этом сообщили на сайте Федерации биатлона Украины, а спортсменки подтвердили информацию в своих социальных сетях.

"Из-за осложнений, связанных с COVID-19, перестало биться сердце мамы наших сестер-чемпионок, Анны Васильевны", - сказано в сообщении.

Как рассказали сестры Семеренко на своих страницах в социальных сетях, прощание пройдет 29 сентября в родном для семьи поселке – Краснополье Сумской области.

"Завтра, 29-го сентября в 10:00 привезут Мамочку из Сум домой! Состоится отпевание и прощание с Семеренко Анной Васильевной в 13:00 по адресу пгт Краснополье, улица Подлесная, 28/2. Захоронение состоится на кладбище Котовского. Поминальный обед пройдет в ресторане в 15:00. Светлая память…Мамочка моя любимая", - написала Валентина Семеренко в Instagram.

В семье украинских биатлонисток Семеренко случилось горе: мама скончалась от осложнений COVID-19

Мама сестер Семеренко умерла от осложнений коронавируса (Фото: facebook.com/Семеренко-Вита)

"Вечная память мамочка! Когда от нас уходят наши мамы, становится вдруг темным белый свет, и нет на свете тяжелее драмы, чем осознать, что мамы больше нет", - написала Вита Семеренко в Facebook.

Вита и Валентина Семеренко – олимпийские чемпионки по биатлону. Вита Семеренко – бронзовая призерка зимних Игр 2014 года в спринте. Кроме двойняшек Виты и Валентины, в семье есть еще одна дочь – Оксана Семеренко. Она старше спортсменок на 5 лет и работает бухгалтером.

Напомним, ранее мы писали о том, что участник "Голоса страны" потерял в один день трех членов семьи.

А также рассказывали о том, что ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо".

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