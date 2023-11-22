Секретна операція Cisco: як обладнання, розміром із коробку піци, врятує українців цієї зими

Перед черговою холодною зимою та загрозою знову залишитися без електроенергії, український оператор таємно імпортував спеціально виготовлене обладнання, призначене для протистояння російським атакам радіоелектронної боротьби.

Що це за обладнання та як воно може допомогти Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на CNN.

Створення обладнання тримали в таємниці

Інженери американського технологічного гіганта Cisco витратили тижні на створення та стрес-тестування нового обладнання у лабораторіях Остіна, штат Техас. Навесні 2023 року прототип було доставлено в Україну літаком ВПС США з гуманітарною допомогою.

Далі оператор "Укренерго" непомітно підтвердив, що нове обладнання працює, попри російські атаки на його GPS системи. Далі компанія Cisco відправила в Україну десятки апаратних комплектів, які були лише розміром з коробку піци й вартістю близько 1 млн доларів. Це обладнання було встановлене по всій країні.

Рятувальний круг для України

Нове обладнання, про яке не розповідали публічно, може стати рятувальним кругом для електромережі України, яка залишається ключовою метою російських атак. За останні два роки ракетні удари та безпілотники Росії знищили 40% електропідстанцій та супутнього обладнання по всій країні.

Мало того, внаслідок кібератаки, про яку також не було раніше відомо, хакери, пов'язані з російською військовою розвідкою ГРУ, викликали відключення електроенергії в Україні у жовтні 2022 року.

За словами керівника відділу кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, цього року взимку також очікуються масовані спроби російських атак хакерів на електростанції.

Cisco прагне розв'язати одну проблему, спричинену російськими радіоглушниками, які заважають роботі GPS.

Прихована операція, про яку розповіли джерела всередині Cisco, України та уряду США, є останнім прикладом того, як адміністрація Байдена спиралася на американські корпорації, щоб вони допомогли захистити Україну, одночасно намагаючись утримати Вашингтон на відстані витягнутої руки від прямої конфронтації з Росією.

SpaceX забезпечила супутникове покриття, яке використовується українськими військовими. Майкрософт допомогла вивести величезні центри обробки даних українського уряду з країни перед вторгненням. Генеральний директор денверської аналітичної компанії Palantir похвалився, що програмне забезпечення фірми використовувалося для більшості цілей українськими військовими в Україні.

В операції багато хто брав участь

За словами джерел, представники кількох американських агентств відіграли негласну роль у доставці обладнання Cisco до України. Пентагон займався польотами, Міністерство енергетики допомагало координувати постачання обладнання, а, за даними "Укренерго", на початку цього року Міністерство торгівлі організувало важливі зустрічі між купкою американських технічних керівників та менеджерів "Укренерго", які прагнули нових способів захистити свою мережу від атак Росії.

Оператори українських мереж зіткнулися із серйозною, але недостатньо освітленою проблемою: постійні перешкоди GPS, які російські та українські військові використовують для створення перешкод керованим ракетам, також порушували видимість для операторів електромереж України, які покладалися на GPS-системи та годинник для передачі інформації про потік енергії з одного місця до іншого.

Ліхтарик для хірурга

Своєю проблемою вони поділилися зі спеціалістами Cisco. На це відгукнувся досвідчений дослідник із Talos, підрозділи кіберрозвідки компанії Джо Маршалл, які витратив роки на захист електроенергетичних систем в Україні та інших країнах.

Він довго ламав голову над розв'язанням проблеми, оскільки раніше ні з чим не стикався. Далі він вивчав експертні думки, а потім розпочав зі своєю командою створення дуже поширеного обладнання, так званого промислового комутатора Ethernet, щоб воно відповідало конкретним потребам української електромережі. В "Укренерго" порівняли індивідуальну розробку з "ліхтариком" для хірурга, який намагається оперувати у темряві.

Перемикач дозволяє електричній підстанції, найважливішим завданням якої є перетворення електроенергії з високої напруги на низьку, взаємодіяти з іншими частинами енергосистеми.

Вкрай важливо, щоб ці комутатори були оснащені власним внутрішнім годинником, який міг би розраховувати точні вимірювання часу, забезпечуючи елемент резервування і даючи операторам мережі можливість бачити, навіть коли системи GPS не працюють.

Шукали приховані шляхи доставки

Ще один складний етап - доставити обладнання до України. Перший прототип пройшов величезний шлях - з військової бази на східному узбережжі до Німеччини, звідти до польського Жешува, до центру гуманітарної та військової підтримки. А вже звідти - потягом до України. Там - передали команді інженерів "Укренерго".

Офіси компанії у Києві частково зруйновано, тож новий диво-комутатор тестували на заході України. Він спрацював, після чого Cisco збільшила виробництво, щоби ще десятки комутаторів змогли потрапити до України.

Слід зазначити, що у США побоювалися, що Росія спробує завадити. Виявилося, що група хакерів, яка вимкнула світло в Україні, раніше пошкодила комп'ютери логістичних компаній у Польщі, які обслуговували Україну. Але протягом трьох місяців минулої зими Міністерство енергетики закупило та відправило до України майже 20 тонн електрообладнання на вантажних літаках ВПС США.