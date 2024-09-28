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Секрети порід: чим відрізняються дворняги від дизайнерських собак?

Субота 28 вересня 2024 21:40
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Секрети порід: чим відрізняються дворняги від дизайнерських собак? Чим дизайнерська собака відрізняється від дворняги (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Дворняги та дизайнерські собаки представляють два різні світи, кожен із своїми особливостями та перевагами. Хоча обидва типи можуть стати чудовими компаньйонами, їхнє походження і характер можуть суттєво відрізнятися, що робить вибір між ними важливим рішенням.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чим відрізняються дворняги від дизайнерських собак.

Історія виникнення дизайнерських порід собак

Протягом століть чистокровні собаки залишалися улюбленими улюбленцями, але у 1990-х роках з’явилася нова тенденція - дизайнерські породи.

Ця історія почалася, коли австралійський заводник Уоллі Конрон отримав запит на собаку-поводиря для сліпої жінки з алергією на собак. Він вирішив схрестити стандартного пуделя з лабрадором-ретрівером.

У результаті народилися троє щенят, і лише одне з них, Султан, підходило для жінки. Проте виникли труднощі з підбором дресувальників для інших щенят, оскільки люди більше цікавилися чистокровними лабрадорами.

Конрон вирішив заявити про нову породу - лабрадудля, яка мала бути неалергенною. Цей крок викликав великий інтерес, і попит на нову породу різко зріс. Лабрадудлі стали популярними домашніми тваринами, а інші заводчики почали схрещувати лабрадорів і пуделів, золотистих ретриверів з пуделями та багато інших комбінацій. Таким чином, дизайнерські породи продовжують завойовувати серця людей і сьогодні.

Секрети порід: чим відрізняються дворняги від дизайнерських собак?

Лабрадудль (фото: Вікіпедія)

Популярність дизайнерських собак

Сьогодні дизайнерські породи собак здобули велику популярність, і пуделі стали основою для багатьох нових комбінацій. Найвідомішими з них є лабрадудль і золотистий дудль. Однак існують і інші цікаві поєднання, такі як пугль (мопс з биглем) та голдадор (золотистий ретривер з лабрадором).

Попри їх популярність, більшість реєстрів порід у Північній Америці, таких як Американський клуб собаківництва, не визнають дизайнерських собак. Це пов'язано з відсутністю офіційно затверджених стандартів для цих порід.

Багато людей вважають, що дудлі не викликають алергії і не линяють, але це не завжди так. Насправді якщо один із батьків - пудель, а інший - чистокровна порода, щенята можуть мати різний тип шерсті. Термін "гіпоалергенний" означає, що собака може викликати менше алергічних реакцій, але жоден собака не може гарантувати повну відсутність алергії.

Сьогодні в програмах з підготовки собак-поводирів зазвичай використовують лабрадорів, золотистих ретриверів та німецьких вівчарок, а не дизайнерські породи. Уоллі Конрон, який створив лабрадудля, пізніше висловив жаль з приводу його появи через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з необдуманим розведенням. Проте шанувальники дизайнерських порід вважають, що ці собаки мають свою привабливість, і їх популярність, схоже, тільки зростатиме.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: National Geographic, Live Science.

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