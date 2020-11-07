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Самый опасный симптом коронавируса: врач рассказал, как правильно посчитать дыхание

Суббота 07 ноября 2020 15:37
Самый опасный симптом коронавируса: врач рассказал, как правильно посчитать дыхание
Врач рассказал о нарушении дыхания при коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Врач рассказал, на что обратить внимание при COVID-19 и когда врач нужен немедленно

В Украине одним из главных показателей для срочной госпитализации является частота дыхания. Если она снижается до 10 или повышается до 30, то пациенту необходима срочная помощь медиков. Однако не все украинцы знают, на что именно нужно обращать внимание и как правильно посчитать частоту своего дыхания.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одышка является самым опасным симптомом COVID-19 и рассказал, как в домашних условиях быстро посчитать свое дыхание и определить, нужно ли срочно обращаться к врачу. Об этом пишет "Лента".

Он объяснил, что считать частоту дыхания нужно только в состоянии покоя и помнить о том, что при повышенной температуре человеку в принципе становится тяжелее дышать.

"Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность", - отметил специалист.

Болибок рассказал, что опасным является сочетание одышки и тахикардии и в таких случаях необходима компьютерная томография легких.

"Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызвать врача, делать КТ легких", - объяснил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили о новых свойствах прививок от гриппа в борьбе с COVID-19.

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