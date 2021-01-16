Самые полезные каши: помогут похудеть и вернут здоровье

Эксперты назвали самые полезные каши (Фото: pixabay.com)

Каши являются обязательным элементом здорового рациона. Они очень полезны, питательны, в них есть витамины и они помогают держать вес в норме. Как отмечают диетологи, каши перевариваются не менее 4 часов, поэтому прекрасно утоляют чувство голода и насыщают организм.

Специалисты отмечают, что самые полезные крупы - необработанные. Они нормализуют уровень сахара в крови, полезны для диабетиков, насыщают организм витаминам группы В, большим количеством минералов и растительных белков. Об этом сообщается на портале Foodandmood.

Самые полезные каши:

Перловая

Овсяная

Пшенная

Кукурузная

Пшеничная

Эти крупы лучше всего не варить, а заливать на ночь кипятком, горячей минеральной водой или кефиром. Это позволит сохранить все полезные вещества и достичь лучших результатов в похудении.

Для похудения также подходит гречневая крупа, рисовая и пшеничная. Гречневая диета позволит скинуть до 4-6 кг за неделю. Ее можно есть без ограничения и исключить соль, соусы и приправы. Рис помогает очистить кишечник, но с такой кашей следует быть осторожными. Пшеничная каша регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина и выводит токсины.

Кукурузная каша активизирует выработку обмена ферментов, ее еще называют "пищей красоток", так как она благоприятно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.

Овсяная каша помогает очистить организм от токсинов и оказывает противомикробное действие.

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