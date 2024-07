Samsung проведе масштабний захід Galaxy Unpacked: коли пройде та які новинки покажуть

Компанія випустила свої пристрої Galaxy S24 на початку цього року після першої презентації Unpacked 2024, тому малоймовірно, що ми побачимо тут нові версії традиційного формату смартфонів.

Однак є більша ймовірність, що Samsung покаже свої останні складні пристрої. Ходять чутки, що компанія також готова представити новий розумний годинник. Ну і, звичайно, є ще невелике питання про розумне кільце, яким Samsung дражнив в цьому році.

Самий інтригуючий пристрій Samsung з майбутніх новинок - це смарт-кільце. Для компанії це зовсім нова категорія продуктів, хоча Samsung останні кілька років готувався до його появи, удосконалюючи технології здоров'я та гарного самопочуття в інших пристроях.

За словами самої компанії, вихід Samsung Galaxy Ring очікується "у серпні або близько того", тому не дивно, якщо пристрій буде представлений на презентації Unpacked.

Вперше розповівши про пристрій, що носиться, на січневій презентації Unpacked, Samsung розкрив більше подробиць про нього в лютому. Galaxy Ring буде доступний у трьох кольорах - платиново-срібному, золотому та керамічному чорному - і матиме кілька розмірів.

Кільце буде вимірювати серцевий ритм, рух і дихання, щоб допомогти вам стежити за своїм сном. Також очікується, що воно підтримуватиме відстеження фертильності. Galaxy Ring також зможе синхронізуватися з Galaxy Watch, так що якщо ви носитимете їх обоє, то, ймовірно, отримаєте більш точні дані про своє здоров'я.

Звичайно, Galaxy Ring буде сумісним з телефонами Galaxy, але Samsung прагне того, щоб воно працювало і з іншими Android-смартфонами. Станом на лютий сумісність з iOS ще не визначена. Варто зазначити, що деякі смарт-годинники компанії сумісні з деякими iPhone та Android-телефонами, що не належать до Samsung.

Samsung поки не розкрив точну дату випуску та ціну Galaxy Ring. Однак цю інформацію майже напевно буде оголошено на презентації Unpacked.

Samsung Galaxy Ring (фото: Engadget)

Цілком можливо, що на презентації Unpacked ми побачимо Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6. Очікується, що оновлення будуть відносно незначними. За чутками, Z Flip 6 отримає невелике збільшення ємності акумулятора до 4 000 мА/год, можливість збільшити оперативну пам'ять до 12 ГБ та процесор Snapdragon 8 Gen 3.

Також ймовірні оновлення камери, при цьому повідомляється, що Samsung перенесе до Z Flip 6 ту ж 50-мегапіксельну камеру, яка використовувалася в Galaxy S23 та Galaxy S24.

Що стосується флагманського складаного пристрою Galaxy Z Fold 6, то очікується, що він матиме такий самий розмір екрану та товщину, як у торішньої моделі. Захисне скло може бути виконане з Corning Gorilla Glass для поліпшення міцності разом з технологією антивідблиску.

Тим часом, один витік інформації передбачає, що ціни на обидва пристрої зростуть на 100 доларів у порівнянні з торішніми моделями.

Також ходять розмови про більш преміальний Galaxy Z Fold 6 Ultra, а також про полегшені версії обох складаних форматів. Однак вони можуть з'явитися разом із лінійкою Galaxy S25 на початку 2025 року.

Деякі інтернет-магазини раніше розмістили оголошення про Galaxy Watch 7, так що, ймовірно, ми також побачимо ці пристрої, що носяться, на презентації Unpacked. Очікується, що вони будуть оснащені 3-нм чіпсетом, який може покращити енергоефективність та продуктивність. Швидше за все, буде оновлено і датчики здоров'я.

Оскільки на дворі 2024 рік, то, звісно, з'являться і деякі функції на базі штучного інтелекту. В одному з оголошень згадувалися функції сну, вправ та зв'язку на базі ШІ, включаючи функцію розумної відповіді для останньої.

Але це ще не все, оскільки є ознаки того, що скоро з'явиться Galaxy Watch Ultra. Кілька зображень, що просочилися, показують, що він буде більш громіздким, ніж стандартні моделі Galaxy Watch.

Очікується, що пристрій матиме прямокутний корпус із круглим циферблатом. Найцікавіше, що Galaxy Watch Ultra може мати замість безеля, що обертається, для навігації комбінацію циферблата і кнопки в стилі "цифрової коронки".

За чутками, ціна складе 700 доларів, що набагато дорожче за інші пристрої Galaxy Watch.

Official Samsung Galaxy Watch Ultra & Galaxy Ring Charger renders



Literally, майже всі ці думки про Samsung Unpacked have been leaked as always pic.twitter.com/EXFZOnWRV1 - Tim Tom 0 (@Tim_tom_0) June 16, 2024