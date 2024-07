Samsung проведет масштабное мероприятие Galaxy Unpacked: когда пройдет и какие новинки покажут

Компания выпустила свои устройства Galaxy S24 в начале этого года после первой презентации Unpacked 2024, поэтому маловероятно, что мы увидим здесь новые версии традиционного формата смартфонов.

Однако есть большая вероятность, что Samsung покажет свои последние складные устройства. Ходят слухи, что компания также готова представить новые умные часы. Ну и, конечно, есть еще небольшой вопрос об умном кольце, которим Samsung дразнил в этом году.

Самое интригующее устройство Samsung из грядущих новинок - это смарт-кольцо. Для компании это совершенно новая категория продуктов, хотя Samsung последние несколько лет готовился к его появлению, совершенствуя технологии здоровья и хорошего самочувствия в других своих устройствах.

По словам самой компании, выход Samsung Galaxy Ring ожидается "в августе или около того", поэтому неудивительно, если устройство будет представлено на презентации Unpacked.

Впервые рассказав о носимом устройстве на январской презентации Unpacked, Samsung раскрыл больше подробностей о нем в феврале. Galaxy Ring будет доступен в трех цветах - платиново-серебряном, золотом и керамическом черном - и будет иметь несколько размеров.

Кольцо будет измерять сердечный ритм, движения и дыхание, чтобы помочь вам следить за своим сном. Также ожидается, что оно будет поддерживать отслеживание фертильности. Galaxy Ring также сможет синхронизироваться с Galaxy Watch, так что если вы будете носить их оба, то, вероятно, получите более точные данные о своем здоровье.

Конечно, Galaxy Ring будет совместимо с телефонами Galaxy, но Samsung стремится к тому, чтобы оно работало и с другими Android-смартфонами. По состоянию на февраль, совместимость с iOS еще не определена. Стоит отметить, что некоторые смарт-часы компании совместимы с некоторыми iPhone и Android-телефонами, не относящимися к Samsung.

Samsung пока не раскрыл точную дату выпуска и цену Galaxy Ring. Однако эта информация почти наверняка будет объявлена на презентации Unpacked.

Вполне возможно, что на презентации Unpacked мы увидим Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что обновления будут относительно незначительными. По слухам, Z Flip 6 получит небольшое увеличение емкости аккумулятора до 4 000 мА/ч, возможность увеличить оперативную память до 12 ГБ и процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Также вероятны обновления камеры, при этом сообщается, что Samsung перенесет в Z Flip 6 ту же 50-мегапиксельную камеру, которая использовалась в Galaxy S23 и Galaxy S24.

Что касается флагманского складного устройства Galaxy Z Fold 6, то ожидается, что оно будет иметь такой же размер экрана и толщину, как у прошлогодней модели. Защитное стекло может быть выполнено из Corning Gorilla Glass для улучшения прочности вместе с антибликовой технологией.

Между тем, одна утечка информации предполагает, что цены на оба устройства вырастут на 100 долларов по сравнению с прошлогодними моделями.

Также ходят разговоры о более премиальном Galaxy Z Fold 6 Ultra, а также об облегченных версиях обоих складных форматов. Однако они могут появиться вместе с линейкой Galaxy S25 в начале 2025 года.

Некоторые интернет-магазины раньше времени разместили объявления о Galaxy Watch 7, так что, вероятно, мы также увидим эти носимые устройства на презентации Unpacked. Ожидается, что они будут оснащены 3-нм чипсетом, который может улучшить энергоэффективность и производительность. Скорее всего, будут обновлены и датчики здоровья.

Поскольку на дворе 2024 год, то, естественно, появятся и некоторые функции на базе искусственного интеллекта. В одном из объявлений упоминались функции сна, упражнений и связи на базе ИИ, включая функцию умного ответа для последней.

Но это еще не все, поскольку есть признаки того, что скоро появится и Galaxy Watch Ultra. Несколько просочившихся изображений показывают, что он будет более громоздким, чем стандартные модели Galaxy Watch.

Ожидается, что устройство будет иметь прямоугольный корпус с круглым циферблатом. Самое интересное, что Galaxy Watch Ultra может иметь вместо вращающегося безеля для навигации комбинацию циферблата и кнопки в стиле "цифровой коронки".

По слухам, цена составит 700 долларов, что намного дороже других устройств Galaxy Watch.

