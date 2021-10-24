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"Найбільша помилка вакцинованих": лікар зробив важливу заяву про COVID-щеплення в Україні

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Неділя 24 жовтня 2021 10:49
"Найбільша помилка вакцинованих": лікар зробив важливу заяву про COVID-щеплення в Україні Колаж РБК-Україна: лікар розповів про велику помилку вакцинованих
Автор: Світлана Мащенко

Український лікар заявив, що щеплення від коронавірусу не захищає від зараження, і не дає людині "зелене" світло. При цьому вакцинація навіть не дає гарантії, що перебіг хвороби буде легким.

Про це в Telegram написав Тарас Жиравецький, головлікар одного з діагностичних центрів Львова.

За словами медика, щепленим від коронавірусу так само, як і нещепленим потрібно максимально захищати себе від можливого зараження.

"Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитися вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають, а крім того в них зелене світло з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди завгодно..." - написав Жиравецький.

Він нагадав, що зараз це дуже важливо, так як ситуація важка. І тільки у Львівській області госпіталізовано 10% пацієнтів, у яких є щеплення.

"Часто на цьому акценту немає і всі думають, що у них немає шансів потрапити в лікарню... Більше 200 пацієнтів у лікарнях Львівської області вакциновані! Це дійсно менше 10% всіх пацієнтів, які зараз лікуються, але життя кожного безцінне!" - додав медик.

Раніше лікар-невролог Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик також заявила, що вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, так як багато хто відмовляється робити щеплення. Це заважає виробленню колективного імунітету.

Також у МОЗ розповіли, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для тих, у кого є алергія.

Нагадаємо, в Україні зараз дуже складна епідеміологічна ситуація, коли кількість інфікованих щодня перевищує 20 тисяч осіб.

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