"Найбільша помилка вакцинованих": лікар зробив важливу заяву про COVID-щеплення в Україні

Український лікар заявив, що щеплення від коронавірусу не захищає від зараження, і не дає людині "зелене" світло. При цьому вакцинація навіть не дає гарантії, що перебіг хвороби буде легким.

Про це в Telegram написав Тарас Жиравецький, головлікар одного з діагностичних центрів Львова.

За словами медика, щепленим від коронавірусу так само, як і нещепленим потрібно максимально захищати себе від можливого зараження.

"Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думає, що не може заразитися вірусом, а якщо заразиться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають, а крім того в них зелене світло з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди завгодно..." - написав Жиравецький.

Він нагадав, що зараз це дуже важливо, так як ситуація важка. І тільки у Львівській області госпіталізовано 10% пацієнтів, у яких є щеплення.

"Часто на цьому акценту немає і всі думають, що у них немає шансів потрапити в лікарню... Більше 200 пацієнтів у лікарнях Львівської області вакциновані! Це дійсно менше 10% всіх пацієнтів, які зараз лікуються, але життя кожного безцінне!" - додав медик.

Раніше лікар-невролог Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик також заявила, що вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, так як багато хто відмовляється робити щеплення. Це заважає виробленню колективного імунітету.