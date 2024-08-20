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Руйнівний Місяць та небезпечний Марс. До чого готуватися 20 серпня: прогноз астролога

Вівторок 20 серпня 2024 08:24
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Руйнівний Місяць та небезпечний Марс. До чого готуватися 20 серпня: прогноз астролога Що для нас готують Місяць та Марс (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У вівторок, 20 августа, варто врахувати влив одразу декількох "але" - ретроградний Меркурій, Місяць у руйнівному градусі Риб та день Марсу. Спокус та перевірок на міцність уникнути дуже важко.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 20 серпня і розповіла, яких кольорів треба уникати та що не слід робити.

Прогноз астропогоди на 20 серпня

Несприятливий період, який стосується нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, усіх заходів, пов'язаних з ризиком та авантюрами, триває.

Астролог нагадала, що ретроградний Меркурій усе ще впливає на наші життя. А тому не плануйте на вівторок нічого важливого.

"20 серпня - день примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Час виконання обов'язків. Не бажано піддаватися смутку та бути пасивними", - наголосила Соловйова.

"Корисними будуть фізичні навантаження та будь-яке очищення організму. Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам", - додала вона.

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Що сьогодні заборонено робити (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 20 серпня

20 серпня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

"Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - радить астролог.

Також вона назвала головні заборони цього дня:

  • не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки
  • не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем
  • не пораньте інших навіть словом
  • не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини).

"Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі.
Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - додала Соловйова.

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Місяць в Рибах - як це вплине на наші життя

20 серпня, з 06:42 до 08:17, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Риб️.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - пояснила астролог.

"Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри. У Рибах цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до масових психозів, розчарування у житті, перешкоди, борги", - додала вона.

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Це - символ недовіри, градус душевнохворих, алкозалежних, наркоманів, самогубців. Хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний градус, зазначила Соловйова. Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає.

Також він, за словами астролога, додає схильності до душевних хвороб, маній, руйнівності, насильства, садизму. А ще - створює нестійкі та хаотичні обставини, гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість.

"Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку. Якщо особисто для себе нічого не бажати за функціями планети або світила у руйнівному градусі, а бачити страждання інших і допомагати їм, лише тоді можна отримати винагороду", - підкреслила Соловйова.

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