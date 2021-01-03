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Ругался и сломал турникет: неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети (видео)

Киев, Воскресенье 03 января 2021 11:42
Ругался и сломал турникет: неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети (видео)
Метро в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве из-за технических неполадок пассажиры не могли войти на станцию. Судя по видео, в системе оплаты за проезд произошел очередной сбой, приведший к скоплению людей на входе в метро. Один из пассажиров, по-видимому, ждать не планировал, и начал ругаться с сотрудниками метрополитена и даже сломал турникет. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Facebook.

На одной из центральных станций метро Киева один из пассажиров пытался прорваться к поездам, ломая турникет. Видео опубликовано в сообществе "Киев Оперативный".

Скорее всего, причиной такого поведения разъяренного мужчины, который также приспустил маску, стала неработающая система оплаты проезда. Это повлекло большое скопление пассажиров на станции без соблюдения социальной дистанции. Вероятно, это именно те пассажиры, которые ранее в субботу заполонили центр Киева и все его новогодние локации.

Отстаивая свою потребность попасть в метро, мужчина применил нецензурную лексику.

"Неадекваты добрались до центра Киева", - описал происходящее автор публикации.

В комментариях некоторые поддержали протест мужчины, указывая на то, что сотрудники метрополитена, удерживая пассажиров около турникетов, способствуют распространению коронавирусной инфекции. Опираясь на опыт европейских государств, отдельные читатели предполагают, что настолько масштабное скопление людей в подземке недопустимо.

  • Правильно мужик делает. Чем больше таких, тем лучше. Меня всегда также бесят такие ситуации, это же происходит в столице Украины с многомиллиардным бюджетом...везде быдлячая лагающая вечноремонтная инфраструктура. К этому можно отнести и загаженный столбиками и бетонными зал*пами центр, и мертвые эскалаторы на вокзалах, да и вечномолодые цыгане, которых полиция не замечает.
  • А представляете, что было бы в той же Франции в такой ситуации? Та снесли бы всё к *ерам и были бы правы! Потому что такое скопление людей в той же Франции - это угроза теракта! И сотрудники метро обязаны были бы немедленно открыть все турникеты и впустить/выпустить всех! Ибо их просто бы под суд отправили. Но не у нас.
  • Ну понять и простить, когда работники метро искусственно и намерено создают давку и скопление людей, не пуская одного школьника, требуя у него мифический "электронный ученический", который якобы должен уже быть 1 января... У нас мэр вообще есть?!!

Ругался и сломал турникет: неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети (видео)

Ругался и сломал турникет: неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети (видео)

Ругался и сломал турникет: неадекватный пассажир киевского метро стал звездой сети (видео)

Реакция сети на действия пассажира (скриншоты: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее киевляне устали ждать ремонта дороги и стали ее чинить самостоятельно.

Также мы писали, что в киевском метрополитене установили часы, которые будут показывать оставшееся время до прибытия поезда.

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