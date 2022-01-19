Руфер Mustang Wanted: Со мной решительно настроены покончить

Различные перформансы он совершил в Берлине, Братиславе, Будапеште, Вене. И в Москве. В столице РФ в ночь на 20 августа 2014 года Григорий поднялся на жилой небоскреб в центре города, разрисовал шпиль в синий цвет и поднял украинский флаг на верхней части здания…

Киевский руфер Григорий, которого многие из нас знают по нику Mustang Wanted, стал известным на весь мир после того, как летом 2014 года совершил ряд акций в поддержку украинского герба и против оккупации Россией украинских территорий.

"Вот где-то тогда все и началось", - рассказывает руфер в эксклюзивном интервью Styler.

Григорий начал получать угрозы и появилась реальная возможность его похищения. Люди, связанные с правительством России, объявили награду за его поимку. Некоторые не особо стеснялись писать об этом даже в соцсетях.

Так как акция получила большой резонанс, желающих подзаработать было достаточно. Затем последовало объявление в розыск со стороны РФ. А сам Mustang Wanted поехал в донецкий аэропорт, чем еще больше накалил градус.

"Это был очень удобный месседж для ва*ных россиян - звезду покрасил убийца-бандеровец, надо его за это привлечь к ответственности/наказать", - объясняет Григорий.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Однако, ввиду популярности акций нашего экстремала, у него появились и доброжелатели в правоохранительных органах, которые регулярно "подгоняли" ему информацию о том, "где опасно находится, откуда лучше уехать".

"Немного информации я получал даже с территории РФ. Забавный был случай, когда группа похитителей консультировалась с одним человеком из тюрьмы на мой счет, а он находился в камере с моим человеком, который успел связаться со мной", - вспоминает Григорий.

Стандартный план был такой: связаться с дерзким руфером от имени издания или журналиста, пригласить на интервью, а затем скрутить и вывезти на территорию РФ…

"О таком сценарии мне удалось узнать несколько раз, а еще есть многие попытки, о которых я не узнал, так как долгое время не давал интервью никому, а если связывался с журналистами, то только дистанционно (это интервью Григорий тоже давал, будучи заграницей - Ред.)", - рассказывает он.

Мустангу пришлось по несколько раз менять не только место жительства и телефон, но и имя - в 2014-м он официально стал "Слава Україні" (на вопрос, как записан он в паспорте сегодня, Григорий отвечать отказался, так как "это связано с безопасностью).

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Спустя некоторое время ему начали "регулярно сообщать о попытках и планах похищения".

Вместе с тем он продолжал проводить патриотические акции. В 2015 году он делал несколько фото в футболке с украинским гербом в Берлине и во Львове (на самой высокой антенне в центре). И каждая подобная акция вызывала резонанс, "взбудораживая" в том числе российских чиновников и правоохранителей.

Весной того же года Григорий отправился в АТО, а именно - в Широкино. Там "риск быть похищенным минимальный, но есть другие опасности".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

"Мой информатор снова мне сообщает, что находиться в Киеве очень небезопасно, и я еду в Европу. Каждый раз информатор мне говорил, что больше никаких акций, публикаций - вообще ничего делать нельзя, так как я таким способом привлекаю больше внимания и увеличиваю шансы на то, что со мной что-то случится", - говорит сегодня руфер.

В июле он поднялся на самый известный в мире собор в Барселоне - Саграда Фамилия, где снова сфотографировался в футболке с украинским гербом. И все это время киевлянин "совмещал осторожность со своей активностью".

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

В 2018 году ему настоятельно рекомендовали уехать из Украины.

"Сначала на несколько недель, потом все затянулось. В итоге меня не было в Украине полгода. Находясь заграницей, я наблюдал за событиями, когда взяли в плен наших моряков. У меня была футболка на украинскую тематику, я решил, что она подошла к этому случаю", - вспоминает Григорий.

После этого снимка ему сообщили, что и в Европе не очень безопасно для него. Поэтому парень уехал в Азию. Сингапур, Гонконг, Сеул…

В Украину Григорий снова вернулся в 2020 году. И даже принимал активное участие в популярном YouTube-проекте "ЗупиниЛося".

"Это крутой проект. Я думаю, он поменял меня в лучшую сторону. Когда сталкиваешься с кугутами разных социальных слоев - очень не хочется себя с такими отождествлять. Я стал чаще думать об ответственности своих поступков как гражданина. Парковка - это такой элементарный вопрос, но является маркером нашей культуры", - рассказывает он.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Но каким одним словом описать эту черту украинцев-нарушителей - Мустанг не знает.

"Человек, который на 5 минуток останавливается на пешеходном переходе, потому что ему лень пройти 50 метров пешком... За эти 5 минуточек другой автомобиль может реально сбить человека из-за отсутствия видимости. И это настолько очевидно, но "пятиминуточный" не может и не хочет думать об этом. Как это назвать - глупость, безрассудство, эгоизм? Я стараюсь не раздражаться, я стараюсь не быть таким", - признается руфер.

В целом же, по словам Григория, его родной Киев - прекрасный город.

"Проблемы всегда создают организмы, его населяющие. Я думаю, очень большая проблема - ментальность. Наладить инфраструктуру действительно нужно. Но все равно придется перебарывать внутреннего жлоба, который в разных пропорциях есть в каждом из нас… Человек не хочет меняться сам, хочет, чтобы все прекрасные перемены происходили сами по себе и без его участия. Налоги тоже платить не хочет. Как эту проблему назвать - ментальность?" - задается риторическим вопросом руфер.

"Городская власть работает очень плохо, все это в связке дает нам то, что мы видим вокруг. Некоторые проекты дорогостоящие, а некоторые коррупционные схемы, вроде маршруток, неплохо было бы прикрыть уже сейчас. Но для этого нужна политическая воля, а ее нет", - с грустью говорит Мустанг.

Кстати, Григорий и сам встречался с киевским градоначальником. Однако это была не очень лицеприятная встреча.

После этого события, по словам Мустанга, он получил несколько телефонных угроз от неизвестных. Правда, все они, к счастью, оказались несерьезными.

В 2021 году Григорий начал планировать "несколько интересных акций, направленных против российской оккупации".

"Я давно понял, что лучше всего делать масштабные акции, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. Тогда сообщения про Украину появляются в международных СМИ и больше людей узнают и не забывают о событиях, которые разворачиваются здесь. Я считаю, что информация - это одно из главных и действенных оружий, которые на данный момент у нас имеются", - говорит он.

И как только Mustang Wanted решил снова напомнить миру о преступной деятельности российских властей и о том, что Кремль не собирается возвращать оккупированные украинские территории, его жизнь снова оказалась под угрозой.

"Теперь я получил информацию со всех своих источников: со мной решительно настроены покончить. Мне не простили старые заслуги, а то, что я продолжаю действовать в направлении, заданном в 2013-2014 годах, выводит моих недоброжелателей из себя окончательно", - отмечает Григорий.

При этом, если "раньше было больше попыток приехать из РФ и отвезти на "добровольную сдачу", то сейчас, говорит Григорий, "угроза непосредственно на территории Украины".

"К великому моему сожалению, у нас есть часть общества, которая симпатизирует российским оккупантам. У нас есть партия, которая открыто их поддерживает… Лично мое мнение - такие партии вообще существовать не должны! Но они есть и действуют в интересах РФ…" - сетует активист.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Спрашиваем Григория: не жалеет ли он, что в 2014 году был готов обменять себя на Надежду Савченко, которая сидела в российской тюрьме, а по возвращению в Украину пополнила ряды политиков с, мягко говоря, не очень патриотичной позицией.

"На счет Савченко - я не знаю. Мне сложно оценить все это, как некий план. В тот момент она была очередным заложником, которого Россия украла с нашей территории. Я рассматривал ее освобождение с этой точки зрения. Тогда она депутатом не была", - ответил руфер.

А вот на один из самых актуальных вопросов современности - когда закончится война в Украине? - Мустанг ответить не может.

"Я не знаю. И твердо уверен, что этого не знает никто. Есть разные предпосылки к тем или иным событиям, но будущее неизвестно никому. Случайность может поменять общую картину в любую сторону. Это на счет знаний. А вот чего я хочу - думаю, вы понимаете", - сказал он.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)

Кстати, в РФ у руферов и экстремалов, которые поддерживают или поддерживали коллегу-украинца, были и возникают по сей день проблемы со спецслужбами.

"Несколько человек, с которыми я в жизни пересекался пару раз в общих компаниях, попали под безмозглую горячую руку ФСБ. Кого-то задержали в аэропорту, кто-то был задержан с применением физической силы, потому что просто у меня в друзьях в соцсетях был. Одного парня нормально помяли в отделении, хотели, чтобы он показания на меня давал. А мы с ним и знакомы почти не были. Это безумие, если задуматься, но в России такая жизнь", - резюмирует Мустанг.

Но заканчивать интервью вопросами о России мы не хотели. Поэтому решили поговорить о призвании Григория - руферстве. В частности, нам было интересно, какие трюки ему даются сложнее всего и не страшно ли ему сорваться. Но к ответу и на этот вопрос экстремал подошел с присущей ему иронией.

"Я люблю трюки, мне это действительно нравится, и даже немного получается. За столько лет любой бы уже перестал бояться. Так что это просто мое дело, работа, хобби - все в одном лице. А вот последствия бывают интересными. Когда после акции тебя объявляют в розыск по линии Интерпола, или предлагают деньги за похищение…" - сказал с улыбкой Mustang Wanted.

Mustang Wanted (фото: instagram.com/mustangwanted)