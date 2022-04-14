Rozetka сделала важное заявление о курьерской доставке

В Rozetka сделали важное заявление о доставке. После возобновления работы большинства крупных магазинов, в том числе в Киеве, снова начнет работать курьерская доставка в столице.

Об этом Rozetka сообщает в своем Telegram-канале.

"Друзья, у нас есть хорошая новость. Курьерская доставка в Киеве снова работает. Теперь не нужно думать, как доставить холодильник или стиральную машинку, электронику или новый ноутбук, продукты питания или что-нибудь необходимое", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что курьерская доставка будет действовать для всех товаров продавца Rozetka, кроме алкогольных и табачных изделий.

Как воспользоваться курьерской доставкой

1. Сделайте заказ на сайте Rozetka

2. Укажите удобный способ оплаты: картой на сайте или наличными курьеру

3. Выберите доставку курьером на ваш адрес в Киеве

4. Получите ваш заказ с доставкой до дверей

Доставку курьеры будут осуществлять ежедневно, с 11:00 до 18:00.

Выбирайте желаемую дату и ожидайте доставку заказа по вашему адресу.