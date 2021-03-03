В Ровно пьяные супруги нарвались на драку, а их ребенок всех обматерил: видео 18+

В Ровно пьяные супруги возмутились громкой работой автомобиля и подошло к компании молодых людей, чтобы устроить разборки. Закончилось все потасовкой с громкой матерной бранью, в которой принимала участие маленькая девочка.

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Инцидент произошел возле краеведческого музея. Родители подошли с претензией, что ребенок испугался рева машины и заплакал.

Адекватного разговора с нетрезвым семейством не получилось - отец начал "быковать", мать - кричать, а ребенок прямо посылать компанию автомобилистов.

"Твоя машина ревет, как дурная. Мой ребенок плачет. Почему он плачет?" - заявила заплетающимся голосом женщина.

"Дебилы, вы о**евшие?" - вставила реплику маленькая девочка. На что мать ответила: "Правильно Лерочка, персик мой".

Несмотря на то, что люди извинились за доставленные неудобства, конфликт не разрешился.

"Дебилы, пошли на **й!" - продолжала выкрикивать Лерочка.

После чего отец ребенка угрожал подать жалобу на водителя машины, а мать требовала извинений от него.

Ни на извинения молодой компании, ни по просьбе знакомой иди домой, пара не реагировала. Конфликт обострился, когда на проезжей части, где происходил инцидент, появился другой водитель, которому загородили проезд.

После того, как просьбы водителя отойти были проигнорированы, между ним и нетрезвым отцом семейства завязалась драка. В результате чего горе-отец получил в челюсть.

Пришлось вызывать скорую, чтобы оказать главе семейства помощь, но обошлось все разбитой губой.

В Ровно пьяные родители с матерящимся ребенком нарвались на драку