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В Ровно грабитель с ножом напал на сотрудницу кредитного сообщества

Ровно, Вторник 24 ноября 2020 14:32
В Ровно грабитель с ножом напал на сотрудницу кредитного сообщества
В Ровно грабитель с ножом напал на молодую женщину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Преступник не успел ограбить сейф и перед побегом ударил ножом в шею молодую женщину

В Ровно неизвестный мужчина хотел ограбить сейф кредитного сообщества и напал на работницу организации с ножом. Молодая девушка получила ранение в шею.

Инцидент произошел на улице Соборной в понедельник, 23 ноября, около 18 часов. Злоумышленник вошел в офис кредитного сообщества и хотел обчистить сейф. Однако совершить ограбление он не успел, так как ему помешал случайный прохожий, который оказался рядом с местом происшествия.

Для того чтобы быстро покинуть место преступления, злоумышленник вонзил нож в шею 20-летней сотруднице организации, которая занималась выдачей кредитов. Девушку медики экстренно госпитализировали и оказали ей первую помощь. К счастью, рана оказалась неглубокой и после остановки кровотечения ее отпустили домой.

"Следователи Ровенского отдела по факту разбойного нападения, совершенного с проникновением в помещение, начали досудебное расследование по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Оперативные подразделения проводят розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и места его пребывания" – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста, который пытался обворовать магазин.

А также рассказывали о том, что в Киеве грабитель напал на женщину с маленьким ребенком прямо среди бела дня.

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