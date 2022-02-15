В России молодой маме из Донецка роддом не отдавал ребенка и требовал деньги

В Нижнем Новгороде женщина, которая приехала из оккупированного Донецка, не могла забрать из роддома свою собственную дочь. Врачи сказали ей, что она должна им заплатить 37 тысяч рублей (около 14 тысяч гривен).

Ребенка украинка не могла забрать 2 недели, поскольку у нее и ее мужа таких денег нет. Она отметила, что ее муж россиянин, но он зарабатывает в месяц чуть меньше этой суммы, но все необходимое для ребенка, включая детские смеси, есть.

В Москве у Инны Пановой украли все документы. После чего она вместе с мужем, уроженцем Ставрополья, переехала в Нижний Новгород. При этом у женщины не было медицинского полиса.

В роддоме она провела 3 дня, после чего ее выписали. При этом дочь ей не отдали и стали угрожать, что и не отдадут, пока она не оплатит счет.

После того как в больницу пришел муж Инны и журналисты, врачи сказали, что ребенка не выписывают, потому что у него патология. Эта новость была неожиданностью для родителей, ведь раньше им никто не говорил об этом.

В итоге врачи отдали медицинское свидетельство о том, что женщина родила девочку. После этого нужно пойти в ЗАГС оформить отцовство, и тогда можно ничего не платить.

Муж Инны считает, что в роддоме просто испугались, что они будут бороться за правду. Никаких патологий у ребенка не было и в роддоме он находился 2 недели.

В России украинке не отдавали ребенка в роддоме и требовали деньги