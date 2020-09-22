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В России военные сожгли собственную технику на учениях: горело быстро и красиво

Вторник 22 сентября 2020 08:05
В России военные сожгли собственную технику на учениях: горело быстро и красиво
Российские военные (фото: соцсети)
Автор: Светлана Мащенко

Военные в России подожгли боевую машину на учениях

Военные во время учений в России сожгли собственную технику. В сети появилось видео, на котором они пытаются ликвидировать возгорание, бегая в панике.

Кадрами поделился в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Чрезвычайное происшествие случилось во время учений "Кавказ-2020". Судя по видео, они пытались отбуксировать горящую боевую машину из посадки, чтобы огонь не перекинулся на другую технику.

Военные искали трос, чтобы взять машину на буксир. Чем это все закончилось, история, увы, умалчивает.

"Учения "Кавказ-2020". Вооруженные силы Вейшнории продолжают свои активные действия в тылу противника", - поиронизировал Анатолий Штефан.

Навчання Кавказ - 2020. Збройні Сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника. Підписуйтеся Telegram- https://t.me/a_shtirlitz

Опубліковано Анатолієм Штефаном Неділя, 20 вересня 2020 р.

В России военные сожгли технику на учениях (видео: facebook.com/ukrop.bc)

Отметим, что Вейшнория - это вымышленная страна, которая, по легенде учений "Запад-2017", противостояла армиям РФ и Беларуси.

Пользователи Facebook сполна насладились зрелищем, о чем высказались в комментариях:

  • "Горело быстро и красиво...
  • Етот поєзд в огнєєє...
  • Не имеющая аналогов в мире рассиянская техника... А горит красиво!
  • Ай-йай, який же, це кайф, бачити таке! А, знаете який кайф, брати в такому участь...
  • Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

Ранее мы писали, что в России выпал "дождь" из мертвых ворон.

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