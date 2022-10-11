Росіяни ракетою вбили у Києві лікарку "Охматдиту", яка рятувала дітей із раком крові. Її син залишився сиротою

Внаслідок російського масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня загинула лікарка-гематолог дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Оксана Леонтьєва, яка їхала у своїй машині до клініки, щоб рятувати пацієнтів.

У понеділок зранку лікарка відвезла свого п'ятирічного сина Григорія до дитячого садка, а потім поспішила до лікарні на роботу. Але не доїхала - в її авто поцілила ворожа ракета.

"Життя Оксани забрала російська ракета, її машина згоріла вщент в середмісті Києва. Через цей жахливий терористичний обстріл, загинуло і постраждало багато невинних людей, в тому числі дітей", - зазначають колеги загиблої.

Лікар "Охматдиту" Оксана Леонтьєва з колегами та пацієнтами (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

В "Охматдиті" також розповіли, що лікарка-гематолог Оксана Григорівна Леонтьєва працювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років, вона рятувала дітей із раком крові.

"Ця молода жінка була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів та колег. Вона була самовідданою та відповідальною людиною і лікарем", - розповіли в лікарні.

Оксана Леонтьєва з колегами-лікарями "Охматдиту" та пацієнтами (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Українців просять допомогти синові загиблої лікар-гематолога, який залишився сиротою

В "Охматдиті" повідомили, що син Оксани Леонтьєвої тепер залишився сиротою. Батька маленького Грицька теж не стало більше року тому. Дитину виховуватиме дідусь.

"Ми можемо підтримати родину. Номер картки дідуся - 5375414117404300 Леонтьєв Григорій Олександрович. Наші співчуття родині, близьким та колегам Оксани Лентьєвої. Це велика втрата для Охматдиту та усієї України. Світла пам'ять!" - йдеться у публікації.

Оксана Леонтьєва, лікар-гематолог "Охматдиту", загинула 10 жовтня в центрі Києва внаслідок російського ракетного обстрілу (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)