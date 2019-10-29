Рок-звезды будущего: за что стоит любить группу ТИМПАЧЕ

ТИМПАЧЕ (фото: пресс-служба группы)

Что известно о группе ТИМПАЧЕ и почему эти парни - будущее украинской рок-музыки - читайте на Styler

18 октября украинская рок-группа ТИМПАЧЕ представила долгожданный дебютный альбом "23". Этот коллектив называют одной из самых перспективных и интригующих живых команд новой волны. В ход идут сравнения с молодыми Океан Эльзы и ранними Arctic Monkeys. Мы решили разобраться, почему за ними нужно следить уже сегодня.

ТИМПАЧЕ - 23

Украинская музыка давно нуждалась в инъекции свежей крови на рок-сцене. Для любителей "потяжелее" у нас есть успешно гастрлирующие по миру MOTANKA, Jinjer и Stoned Jesus. И это, безусловно, повод для гордости. Но для среднестатистического жителя Украины музыка этих групп - все-таки слишком сложный для восприятия и непривычный материал. С другой стороны, такие проекты как Антитіла, The Hardkiss и Без Обмежень делают качественный, но слишком вылизанный и универсальный продукт, который ближе к поп-музыке. Локальный слушатель соскучился по гитарному саунду с подростковым задором и оголенным нервом. Есть кумиры молодежи - группа Пошлая Молли, которые этот запрос по идее должны удовлетворять. Но их грубая подача, мат и брутальность текстов многих могут отталкивать. ТИМПАЧЕ, в свою очередь, несмотря на возраст, не сваливаются в откровенную пошлость и умудряются писать песни, которые одинаково нравятся мальчикам и девочкам, взрослым и детям. А вместо тотального нигилизма они рассказывают искренние истории о юношестве и взрослении, наполненные яркими воспоминаниями из бурной молодости и первого опыта - влюбленности, путешествий, знакомства со сценой и новой музыкой.

ТИМПАЧЕ (фото: пресс-служба группы)

ТИМПАЧЕ - рок-коллектив в его классическом понимании. Это четыре друга, помешанные на музыке и объединенные общей целью. Они не вылазят из студии и вместе пишут песни. В отличие от многих других современных проектов, где действуют схемы вроде "сонграйтер плюс саунд-продюсер" или "фронтмен плюс сессионные музыканты". Для рок-музыки нет ничего важнее творческой синергии и регулярных репетиций. Как признаются парни в одном из интервью, они проводят уйму времени в любимой "норе" на Подоле, где придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Один из треков на альбоме как раз и посвящен Подолу. Музыканты говорят, что посмотрев их клип на эту песню, можно понять, за что они так любят именно этот район столицы.

ТИМПАЧЕ - Подол

ТИМПАЧЕ всерьез готовятся к успешной карьере и как никто хотят попасть на большую сцену. Ради музыки они вчетвером решились на смелую авантюру, когда дружно бросили свои работы и на 10 месяцев заперлись в культовой студии "ЗвукоЦех". В записи альбома ребятам помогал опытный саунд-продюсер Денис Ямбор, известный по работе с Мачете, Друга Ріка, Dakh Daughters и многими другими артистами. Его скрупулезная работа над звуком явно не оказалась лишней. Вот всего лишь несколько фактов, которые говорят о перфекционизме ТИМПАЧЕ: для записи пластинки они использовали пять гитар, 20 гитарных примочек и 16 микрофонов для записи барабанов, а также сыграли сотни дублей. В итоге альбом "23" звучит монолитно, мощно и по-взрослому.

ТИМПАЧЕ (фото: пресс-служба группы)

В современных реалиях не принято слишком долго рефлексировать и готовить материал. В почете скорость реакции и частота напоминаний о себе. Но дебютная работа ТИМПАЧЕ - это особый случай, который противоречит подобным тенденциям. Подумать только, сегодня Вове, Оресту, Максиму и Артему по 23 года, а готовить альбом они начали еще в 13 лет. Получается, что в один диск парни вместили события и переживания за 10 лет жизни. Но это того стоило. Как минимум, потому, что голосовым связкам вокалиста Вовы Колотуши нужно было окрепнуть для того, чтобы звучать настолько убедительно и сексуально.

"23 - это большая и многогранная пластинка. В ней целый спектр чувств. Музыкальный оазис, где есть место для каждого. 14 композиций - 14 историй о радости, грусти, счастье, восторге и любви. Каждая песня наполнена той энергией, что постоянно пульсирует в нас. Она живая и она настоящая", - комментирует гитарист группы Орест Григорец.

ТИМПАЧЕ - Птахи

Учитывая возраст ребят, можно предположить, что их детские годы прошли под аккомпанемент таких групп как Arctic Monkeys, Oasis, The Strokes, Foo Fighters и Green Day. Впрочем, все эти влияния отчетливо слышны и на альбоме. Остается гадать, сделано ли это намеренно, но так или иначе, у ТИМПАЧЕ вышел своего рода калейдоскоп из разных стилей и ностальгическая прогулка по рок-наследию XXI века. Здесь нашлось место дэнс-року, гранжу, энергичному панку и даже хард-року. Впрочем, разбирать жанровые особенности - удел критиков. Главное, что в итоге мы получаем целый ряд крепких хитовых песен ("Птахи", "Венера", "Рожеві окуляри", "Подол", "Ніч"), под которые можно стирать подошву "конверсов" в танцевальном угаре, срывать голос, признаваться в любви и с головой устремляться навстречу ночным приключениям. Словом, предаваться всем тем удовольствиям, о которых многие из нас забыли.

ТИМПАЧЕ (фото: пресс-служба группы)

Еще до выхода первого релиза ТИМПАЧЕ успели дать несколько концертов: в киевских клубах Mezzanine и "Зеленый театр", одесском "Шкафе" и харьковском Fat Goose Pub, а также на фестивалях Gogol Fest, Play Music Stop Violence и Kiev Vegan Boom. И те, кому повезло услышать их вживую, в один голос твердят, что такого драйва, сумасшествия и безудержной энергии они не видели давно. Сами парни считают, что это вообще самое важное. Что главная задача артиста - дарить свою пылкую, как огонь, энергию и не дать слушателю уйти с плохим настроением.

Что ж, остается ждать даты ближайших концертов в поддержку альбома, которые станут известны уже скоро. Зная креативность участников группы, от них можно ожидать неочевидных локаций. Так, весной 2018 года они организовали необычный концертный тур, который состоялся в разных знаковых местах Киева - на Пешеходном мосту, в Парке Тараса Шевченко, сквере Золотые ворота и других.

ТИМПАЧЕ (фото: пресс-служба группы)