Батьки навіть не згадали: під Дніпром товариші по чарці вбили 13-річну дівчинку

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Коло знайомих потерпілої було в рази старше за неї

В селі Миролюбівка (Дніпропетровська область) знайшли мертвою 13-річну дівчинку, яку вбили товарищі по чарці. Про це повідомила начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП Ганна Карпеченкова, передає Інформатор.

Інна Дубик пішла з дому близько тижня тому, проте назад так і не повернулася. Батьки, які протягом усього цього часу випивали, помітили пропажу лише через 6 днів після зникнення дочки.

Наголошується, що коло знайомих у дівчинки було в рази старше за неї за віком. До того ж, вони також не відрізнялися тягою до здорового способу життя. Розпивання алкоголю й стало причиною загибелі неповнолітньої.

13-річну дівчинку вбили товариші по чарці під Дніпром

"Так сталося. На грунті неприязні, яке виникло після розпиття алкогольних напоїв. Вбивцю затримали", - зазначила Ганна Карпеченкова.

Раніше ми повідомляли, що чоловік облив бензином і підпалив свою наречену прямо на вулиці. 28-річний житель селища Бобурки під Запоріжжям пояснював на суді, що хотів так "зміцнити відносини", і свою провину не визнає.

Ми писали, що в Києві згорів автомобіль представника екс-кандидата в президенти України Руслана Кошулинського.