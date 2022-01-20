Родители обезумели от горя: под Винницей отец неделю не дает похоронить умершего младенца

В Винницкой области родители не дают похоронить двухмесячного младенца, который умер 6 дней назад. Они держат тело ребенка в доме и рядом находится 6-летняя девочка.

Трагедия с новорожденной девочкой произошла в селе Украинка Винницкой области. Двухмесячная малышка скончалась и по результатам экспертизы, она захлебнулась грудным молоком.

Отец малышки категорически отказывается хоронить дочку. Он утверждает, что ему нужно сначала перевести заключение судмедэксперта на латинский язык.

Причину не указывает и объяснить, почему сомневается в выводах экспертов – не может.

Хоронить ребенка в обычной могиле он отказывается и говорит, что девочка будет погребена вместе бабушкой.

"Я буду хоронить в памятнике бабушке, и мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать", - заявил Александр.

В семье воспитывается еще один ребенок – девочка 6 лет. Она живет сейчас в доме вместе с мертвой сестренкой.

Соседи уже готовы были сами похоронить девочку, но родители обезумели от горя и никого в дом не пускают.

Как сообщили в издании "Сегодня", родители категорически отказываются от гроба для малышки и хотят похоронить ее в одеяльце.

Маме – 36 лет, а отцу – 68. Погибшего младенца они держат в доме, в соседней комнате.

Она лежит в ванночке, завернутая в розовое одеяло. Сверху ванночку прикрыли досками.

Под Винницей родители уже неделю не дают похоронить младенца