Родители обезумели от горя: под Винницей отец неделю не дает похоронить умершего младенца
В Винницкой области родители не дают похоронить двухмесячного младенца, который умер 6 дней назад. Они держат тело ребенка в доме и рядом находится 6-летняя девочка.
Детали страшной трагедии рассказали в сюжете ТСН.
Трагедия с новорожденной девочкой произошла в селе Украинка Винницкой области. Двухмесячная малышка скончалась и по результатам экспертизы, она захлебнулась грудным молоком.
Отец малышки категорически отказывается хоронить дочку. Он утверждает, что ему нужно сначала перевести заключение судмедэксперта на латинский язык.
Причину не указывает и объяснить, почему сомневается в выводах экспертов – не может.
Хоронить ребенка в обычной могиле он отказывается и говорит, что девочка будет погребена вместе бабушкой.
"Я буду хоронить в памятнике бабушке, и мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать", - заявил Александр.
В семье воспитывается еще один ребенок – девочка 6 лет. Она живет сейчас в доме вместе с мертвой сестренкой.
Соседи уже готовы были сами похоронить девочку, но родители обезумели от горя и никого в дом не пускают.
Как сообщили в издании "Сегодня", родители категорически отказываются от гроба для малышки и хотят похоронить ее в одеяльце.
Маме – 36 лет, а отцу – 68. Погибшего младенца они держат в доме, в соседней комнате.
Она лежит в ванночке, завернутая в розовое одеяло. Сверху ванночку прикрыли досками.
Под Винницей родители уже неделю не дают похоронить младенца
Напомним, ранее мы писали о том, что под Черкассами у горе-матери умер младенец.
А также рассказывали о том, что в Варшаве нашли на улице украинку без сознания, а сверху на ней лежал чужой младенец.