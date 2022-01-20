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Батьки збожеволіли від горя: під Вінницею батько тиждень не дає поховати померле немовля

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Вінницька область, Четвер 20 січня 2022 13:39
Батьки збожеволіли від горя: під Вінницею батько тиждень не дає поховати померле немовля Під Вінницею батьки тиждень не дають поховати померле немовля (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Вінницькій області батьки не дають поховати двомісячне немовля, яке померло 6 днів тому. Вони тримають тіло дитини в будинку і поруч знаходиться 6-річна дівчинка.

Деталі страшної трагедії розповіли в сюжеті ТСН.

Трагедія з новонародженою дівчинкою сталася в селі Українка Вінницької області. Двомісячна дівчинка померла і за результатами експертизи, вона захлинулася грудним молоком.

Батько малятка категорично відмовляється ховати дочку. Він стверджує, що йому потрібно спочатку перевести висновок судмедексперта на латинську мову.

Причину не вказує і пояснити, чому сумнівається у висновках експертів - не може.

Ховати дитину у звичайній могилі він відмовляється і каже, що дівчинка буде похована разом бабусею.

"Я буду ховати в пам'ятнику бабусі, і мені там труна не потрібен. Вона там буде в тому, в чому одягнена. Чому? Тому що я, як батько, розумію, в чому померла, в тому і буде спати", - заявив Олександр.

У сім'ї виховується ще одна дитина - дівчинка 6 років. Вона живе зараз в будинку разом з мертвою сестричкою.

Сусіди вже готові були самі поховати дівчинку, але батьки збожеволіли від горя і нікого в будинок не пускають.

Як повідомили у виданні "Сьогодні", батьки категорично відмовляються від труни для малятка і хочуть поховати її в ковдрочці.

Мамі - 36 років, а батькові – 68. Загибле немовля вони тримають в будинку, в сусідній кімнаті.

Вона лежить у ванні, загорнута в рожеву ковдру. Зверху ванночку прикрили дошками.

Під Вінницею батьки вже тиждень не дають поховати немовля

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Черкасами у горе-матері померло немовля.

А також розповідали про те, що у Варшаві знайшли на вулиці українку без свідомості, а зверху на ній лежало чуже немовля.

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