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Батьки знайшли повішеним: під Одесою сталася трагедія з 10-річним хлопчиком

STYLERПодії    25.09.2019 - 14:27
Батьки знайшли повішеним: під Одесою сталася трагедія з 10-річним хлопчиком
Хлопчика знайшли повішеним під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Хлопчик грався в своїй кімнаті і загинув через "шведську стінку"

В місті Южне Одеської області батьки виявили повішеним власного 10-річного сина у його кімнаті. Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

Мати хлопчика в цей час була вдома у сусідній кімнаті. Жінка негайно викликала медиків, однак всі спроби рятувальників реанімувати дитину виявилися марними - хлопчик помер.

Правоохоронці встановили, що хлопчик грався у своїй кімнаті. Він забрався на "шведську стінку", впав з неї, заплутався в канаті і задихнувся.

Батьки знайшли повішеним: під Одесою сталася трагедія з 10-річним хлопчиком

Хлопчика знайшли повішеним під Одесою (фото: od.npu.gov.ua)

Родина загиблого хлопчика вважається благополучною, раніше в поле зору соціальних служб не потрапляла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Тим не менш, остаточне рішення буде ухвалено після того, як проведуть судово-медичну експертизу.

Наразі досудове розслідування триває.

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