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Не робіть цього! Лікар розвіяла основний міф про полоскання горла

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Субота 17 грудня 2022 08:10
Не робіть цього! Лікар розвіяла основний міф про полоскання горла Що не потрібно робити, якщо болить горло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хвороба горла – це дуже частий симптом при ГРВІ. У клітини слизової горла потрапляє вірус, і горло стає червоним. Це абсолютно нормально за хвороби.

Про те, що не варто робити при хворобі горла, розповіла лікар-пульмонолог Марина Кудрявцева на своїй сторінці у Facebook.

Чому болить і пече горло під час ГРВІ?

При попаданні вірусу в клітину виникає запалення, тому клітина виділяє багато різних речовин разом з імунними комплексами, щоб сигналізувати про проблему. Ці медіатори (речовини) подразнюють рецептори слизової оболонки і виникає біль, набряк. Це цілком нормально.

Що робити, якщо болить горло

Медик зазначає, що вірус вже в клітині, тому ніякі "полоскалки" і "смокталки" не можуть на нього вплинути. Ваша імунна система впорається із цим сама.

Якщо горло дуже болить, на допомогу вам прийдуть ібупрофен або парацетамол. Ці препарати чудово усувають біль у горлі, також допоможе рясне пиття або звичайний льодяник з м'ятою.

Можна з'їсти морозиво, або випити прохолодної рідини, за наявності хрипоти й голосу, що сів, краще какао з молоком у теплому вигляді.

Чому не варто полоскати горло содою та сіллю?

Заборонено полоскання горла водою із сіллю та содою, особливо у великій концентрації. Це зашкодить вашій слизовій оболонці.

Вода в якій багато солі називається "гіпертонічний розчин", в ньому багато натрію, він витягує з ваших клітин вологу і висушує слизові оболонки, що призводить до частих ускладнень.

Порушується життя нормальних бактерій у вашому горлі та роті, які контролюють незначну за численністю умовно-патогенну флору.

Якщо говорити просто – ви порушуєте місцевий слизовий імунітет, знижуєте його опірність, сприяєте розвитку поганої флори, яка є у кожної людини у невеликій кількості.

Чи допоможуть льодяники від горла?

У таких медичних пастилках, як Тантум верде та Стрепсілс дійсно є речовина, яка має доведену антисептичну (знезаражуючу та місцеву протизапальну дію. Їх можна використовувати до 7 днів і не більше, тому що вони також порушують вашу флору.

Читайте також, що в МОЗ "рознесли" десятки препаратів від застуди та ГРВІ.

Раніше про те, чи можна лікувати ГРВІ антибіотиками, розповів також Євген Комаровський.

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