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"Робила декілька пластичних операцій". Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням

Вівторок 16 січня 2024 16:35
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"Робила декілька пластичних операцій". Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк на декілька днів вирішила зникнути із соцмереж. Вже після повернення вона повідомила своїм прихильникам, що була відсутня не просто так, і натякнула на ймовірні зміни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк заінтригувала фоловерів

Так, у своїх stories ведуча шоу "Хто зверху?" зробила несподіване зізнання.

"Друзі, причина моєї відсутності в інстаграмі скоро буде вирішена. Просто робила декілька "пластичних операцій"... Все, як завжди" - написала Леся.

&quot;Робила декілька пластичних операцій&quot;. Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням

Леся Никітюк розповіла про зміни у собі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Згодом вона пояснила, про які саме "операції" йшла мова. Всього їх було три.

"Пластична операція" №1: видалення негативних думок. У цьому мені допомогли книги і ТМ (медитація) кожного дня. Я ненавиджу читати. Я читаю по 2 абзаци і засинаю. Але не цього разу", - написала Нікітюк.

&quot;Робила декілька пластичних операцій&quot;. Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням

Леся Никитюк рассказала об изменениях в себе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона додала, що за тиждень їй вдалося інтегрувати у життя цю корисну звичку і тепер вона читає по 20 сторінок 2 рази на день.

Наступна "операція" була пов’язана зі збільшенням доходів і зменшенню витрат. А третя стосувалася самооцінки.

&quot;Робила декілька пластичних операцій&quot;. Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням

&quot;Робила декілька пластичних операцій&quot;. Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням

Леся Никитюк рассказала об изменениях в себе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пластична операція" №3: збільшення своєї самооцінки. Я красива, я розумна, я струнка, все в житті складається найкращим чином для мене. Повторюйте мантру цю кожного дня, 3 рази перед дзеркалом (тільки про себе, а не про мене)" - написала телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Леся показала, як виглядала десять років тому.

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