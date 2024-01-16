"Робила декілька пластичних операцій". Леся Нікітюк заінтригувала несподіваним зізнанням
Українська телеведуча Леся Нікітюк на декілька днів вирішила зникнути із соцмереж. Вже після повернення вона повідомила своїм прихильникам, що була відсутня не просто так, і натякнула на ймовірні зміни.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Леся Нікітюк заінтригувала фоловерів
Так, у своїх stories ведуча шоу "Хто зверху?" зробила несподіване зізнання.
"Друзі, причина моєї відсутності в інстаграмі скоро буде вирішена. Просто робила декілька "пластичних операцій"... Все, як завжди" - написала Леся.
Леся Никітюк розповіла про зміни у собі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Згодом вона пояснила, про які саме "операції" йшла мова. Всього їх було три.
"Пластична операція" №1: видалення негативних думок. У цьому мені допомогли книги і ТМ (медитація) кожного дня. Я ненавиджу читати. Я читаю по 2 абзаци і засинаю. Але не цього разу", - написала Нікітюк.
Леся Никитюк рассказала об изменениях в себе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вона додала, що за тиждень їй вдалося інтегрувати у життя цю корисну звичку і тепер вона читає по 20 сторінок 2 рази на день.
Наступна "операція" була пов’язана зі збільшенням доходів і зменшенню витрат. А третя стосувалася самооцінки.
Леся Никитюк рассказала об изменениях в себе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Пластична операція" №3: збільшення своєї самооцінки. Я красива, я розумна, я струнка, все в житті складається найкращим чином для мене. Повторюйте мантру цю кожного дня, 3 рази перед дзеркалом (тільки про себе, а не про мене)" - написала телеведуча.
Нагадаємо, нещодавно Леся показала, як виглядала десять років тому.
Також Міка Ньютон показалася з чоловіком-американцем у Львові і поділилася враженнями від поїздки