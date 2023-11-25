Ризиків багато. Комаровський розповів, як на підлітків впливають соціальні мережі

Соціальні мережі займають сьогодні левову частку життя. Це зручний спосіб для отримання та обміну інформацією, комунікації тощо. Але, як і скрізь, тут є свої ризики, які можуть нести найбільшу небезпеку для дітей і підлітків.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Комаровського.

Ризики використання соцмереж підлітками

Соціальні мережі підвищують рівень тривоги та депресії. Щобільше часу підліток проводить у соцмережах, то більшою є ймовірність розвитку в нього почуття тривожності й депресії.

Однак це не аксіома. Депресія може стати приводом для проведення часу онлайн. Але батькам все одно варто контролювати кількість часу, який дитина проводить у соціальних мережах.

Користь для дитини настане тоді, коли життя онлайн можна замінити на реальне спілкування та якісне проведення часу.

Ще один ризик - це порушення сну. Щонайменше до цього призводить яскраве світло від екрана, яке знижує вироблення мелатоніну - гормону сну. Сповіщення також відволікають мозок від засинання.

Порушення сну призводять до багатьох проблем зі здоров'ям і розвитком.

Для підлітків завжди важливо розуміти, що з ними все нормально й що вони такі як всі. Проте в соціальних мережах контент різний, і люди там різні. Тому в юних користувачів мережею може виникати атрофоване сприйняття нормальності, через що розвиваються різноманітні комплекси.

Булінг і цькування - це також поширені ризики для підлітків у соціальних мережах. Найчастіше дорослі не знають про таку проблему, тому діти залишаються з негараздами сам на сам.

Реальні кримінальні злочини також цілком можливі в інтернеті. Це може бути й шантаж, і продаж заборонених речовин, і спілкування з незнайомцями тощо.