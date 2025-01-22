Різатдінова відкрила у Києві фотовиставку про Крим: чому це важливо

Призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова відкрила у Києві велику фотовиставку, головною метою якої є висвітлення особистісних історій видатних кримчан сьогодення.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на організаторів виставки.

"Я - кримчанка, і завжди, при будь-яких своїх спортивних чи особистих досягненнях, як тільки я отримувала право сказати слово, для мене було важливим підкреслити, що я з Криму, адже неймовірно цим пишаюся. З 2014 року півострів знаходиться в окупації, і я не можу потрапити в свій рідний дім, як і мільйони інших кримчан", - говорить Анна.

Ця фотовиставка для неї - "це можливість промовити ще одне слово, ще один спосіб нагадати, що Крим - це Україна, і скільки б часу не пройшло, усі ми будемо чекати його до українського дому".

Сама Різатдінова теж стала героїнею експозиції. Серед інших видатних особистостей Мустафа Джемілєв, Таміла Ташева, Jamala, Ахтем Сеітаблаєв, Асан Ісенаджиєв та Севгіль Мусаєва.

На заході, присвяченому відкриттю фотовиставки у київському ТРЦ Gulliver, були присутні самі герої, видатні українські державні та громадські діячі, військовослужбовці, представники кримськотатарського народу, волонтери, інфлюенсери та лідери громадської думки.

У Києві відкрилася фотовиставка про видатних кримчан (фото: NAME PR)

Зауважимо, що знімки для даної ініціативи зробив Костянтин Ліберов - український фотограф, який разом зі своєю дружиною Владою Ліберовою з перших днів повномасштабного вторгнення фіксує злочини РФ проти України, розповідає про героїзм українських військових та реалії життя під час війни.

"Щоб мати майбутнє, важливо фіксувати теперішнє. Крим продовжує бути душею, символом і домівкою для мільйонів в Україні. Наша боротьба почалася понад десять років тому на півострові й продовжується досі. І протягом усього цього часу ми пам'ятаємо мету - повернути собі своє", - поділився Ліберов.

Джамала, Сеітаблаєв та інші зірки стали героями фотовиставки про видатних кримчан (фото: NAME PR)