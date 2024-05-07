"Рідні хотіли, щоб я жив у свободі": історія підлітка, якого повернули з окупації у музеї "Голоси мирних"

Владиславу — 13, і майже два роки він жив в окупації. Його село на Херсонщині росіяни захопили у перший день повномасштабного вторгнення. Врешті-решт Влада змогли евакуювати.

Цьогоріч Фонд Ріната Ахметова першим надав комплексну допомогу дітям, які пережили вивезення до росії або окупацію та їх вдалося повернутися на вільну українську землю.

Фонд забезпечив їм відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у таборі на Закарпатті.

Свою історію Владислав розповів під час перебування у таборі — тепер вона є частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Хлопець згадує, як загарбники прагнули русифікувати жителів: він цілий рік уникав російської школи, аж потім довелося туди піти з міркувань безпеки.

"В окупації не можна було висловлювати свою думку. Якщо ти проукраїнський — там ти погана людина, тебе можуть забрати на підвал або вивезти кудись. Деякий час ми намагалися не кидати дім, а потім виїхали. Рідні хотіли, щоб я вчив українську мову і щоб жив у свободі", — розповідає Владислав.

Повернення кожної дитини до України — це великі зусилля, яких докладають держава та родичі. Влада змогли вивезти через Білорусь до кордону з Україною, де його зустріли наші прикордонники.

"Коли я побачив український прапор, стало набагато легше... Я хочу стати військовим, офіцером, і цього не можна було казати в окупації. А зараз можу висловити свою думку. Тут я відчуваю гордість за свою країну", — наголошує хлопець.

Допомога Фонду Ріната Ахметова дітям, які пережили незаконне вивезення до росії або окупацію, триває. Протягом 2024 року Фонд планує провести ще три зміни табору за участі цих дітей. У змінах беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: також це сироти та напівсироти, дітки під опікою; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації.

Музей "Голоси мирних" збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них — багато дитячих. Розкажіть свою на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001