Режисер "Мавки" навчав дітей малюнку та анімації на зміні "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

До учасників літньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова завітав режисер відомого анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж. У літньому таборі відпочивають, оздоровлюються та психологічно відновлюються діти, які постраждали від війни.

"Я дуже вдячний фонду за те, що ви робите для дітей таку активність. На мій погляд, ту кількість травм, яку діти зараз отримують, ми можемо подолати саме таким чином: відволікаючи, переключаючи дітей, створюючи для них такі острівці безпеки, спокою, креативності, щоби діти не жили постійно в напрузі. Тут немає стресу. Усі працюють, щоби комунікувати, щось створювати, щось разом робити. Це дуже важливо для психіки дитини, яка формується. Наразі ми формуємо її світогляд. Її відчуття життя", - розповів режисер.

Разом із дітьми Олег Маламуж провів два продуктивних дні. У перший займалися малюванням. Режисер упевнений, це - не талант, а навичка, тому малювати можуть всі. Професіонал допомагав дітям позбутися страху невдачі та створювати одразу багато творчих робіт - за годину понад 20 малюнків, скетчів.

"Мені дуже сподобався цей урок. Я зрозумів, що треба займатися малюванням. І те, що малювання може бути потрібним у житті", - поділився Сергій, учасник зміни.

Другий день було присвячено спеціальності аніматора. Режисер розповідав про роботу над сценарієм, героїв, історії, розробку візуалів та тримірних всесвітів. Діти охоче ставили запитання і були вочевидь зацікавлені у темі.

"Ці активності дуже корисні, дуже цікаві. По-перше, вони знайомлять зі світом професій. Для дітей це можливість зануритися, доторкнутися і дізнатися щось зсередини. І, можливо, зорієнтуватися у професійному виборі", - зазначила Ольга Фролова, психолог фонду.

У проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" беруть участь діти 8-14 років. У рамках проєкту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4750 дітей зі всієї країни.