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Ребенок из чемодана: чем закончились розыски горе-матери (фото)

STYLERПроисшествия    02.08.2019 - 22:45
Ребенок из чемодана: чем закончились розыски горе-матери (фото)
Ребенок из чемодана – чем закончился розыск матери (коллаж РБК-Украина)

Женщину, которая выбросила собственного ребенка в чемодане, нашли

Мать двухлетнего Саши Пилявского, которого нашли в красном чемодане на окраине Черновцов вечером 27 июня, нашли обычные граждане. 2 августа 21-летняя Анна Пилявская была арестована. Розыски прекратились более чем через месяц после обнаружения факта преступления. Подробности рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в своем профиле в Facebook.

Судя по фотографии, опубликованной в профиле Аброськина, Анна Пилявская была задержана на автомобильной трассе.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, через месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу. Спасибо нашим неравнодушным гражданам за помощь в розыске этого существа!" – добавил он.

Ребенок из чемодана: чем закончились розыски горе-матери (фото)

Ребенок из чемодана – чем закончился розыск матери (скриншот: facebook.com)

 

Ребенок из чемодана – чем закончился розыск матери (фото: facebook.com)

Стоит отметить, что в полиции опровергли слухи о том, что ребенок был избит. По заключению судебной медицинской экспертизы мальчик умер от приступа бронхиальной астмы - ему вовремя не оказали помощь.

Правоохранители имеют немало вопросов к горе-матери: почему она выбросила собственного ребенка, который умер ненасильственной смертью, и исчезла.

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