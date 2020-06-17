ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разжигают огонь на теле и морят голодом: полицейские продолжают пытать украинцев

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 15:07
Разжигают огонь на теле и морят голодом: полицейские продолжают пытать украинцев
Полицейские продолжают устраивают пытки украинцам (фото: РБК-Украина)

В Украине полицейские продолжают устраивать пытки

В последнее время часто появляется информация о жестоком отношении со стороны представителей правоохранительных органов как в Украине, так и во всем мире. При этом Мониторинговая миссия ООН с прав человека после скандала в Кагарлыке призывает Украину привести статью 127 ККУ в соответствие с конвенцией против пыток.

В Украине очень много случаев издевательств со стороны правоохранителей. К примеру, а одной из колоний на ягодицах заключенного жгли бумагу. Фактически на теле человека разжигали огонь. Об этом рассказал глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров в интервью "Експрес".

В начале этого года в другой колонии женщину связали так, что она вообще не могла двигаться, и еле дышала. В таком состоянии ее оставили на неделю. При этом семь дней она ничего не ела, ее только поили чаем. Женщина справляла естественные потребности под себя. В данное время касательно этого случая ведется расследование.

Президент Европейского комитета по предотвращению пыток Николай Гнатовский подчеркнул, что необходимо расследовать любые утверждения о пытках и других видах плохого обращения со стороны правоохранительных органов.

Ранее юрист рассказал, как эффективно бороться с полицейским произволом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины полицияжестокость
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь