Рассекречены документы об ужасах Голодомора: "вымерло 50% украинского селянства" (фото архива)
Служба внешней разведки Украины опубликовала найденные архивные документы об ужасах Голодомора в 1932-33 годах на территории нашей страны. В них переданы воспоминания сельского учителя, описывающего те жуткие события в своем дневнике.
Об этом передали в пресс-службе СВРУ.
Записи педагога, студента литературного факультета Харьковского института профессионального образования Алексея Наливайко затем стали предметом тщательного изучения сотрудниками ГПУ-НКВД.
Отмечается, что чекисты дали делу название "Чтецы". Вероятно, это связано с тем, что ее главный фигурант и его коллеги "читали так называемую антисоветскую контрреволюционную литературу, в частности "Историю украинской письменности" Сергея Ефремова, "Хрестоматию украинской литературы" Николая Сумцова, "Историю малороссийской литературы" Николая Петрова, произведения Николая Петрова, произведения Николая Хвылевого и других украинских авторов".
Архивные документы - дело НКВД "Чтецы" по Наливайко (фото: szru.gov.ua)
Алексей Яковлевич Наливайко родился в 1909 году в селе Омельник нынешнего Кременчугского района Полтавской области. Семья жила очень бедно, на прокорм взрослых и троих детей было только 2,75 десятины земли. Когда парню исполнилось 17 лет, мать умерла. Отец женился второй раз, но дети, Алексей, Михаил и Клавдия, этого не приняли и отправились в Кременчуг к родственникам. Алексей сменил несколько мест работы, но нигде надолго не задерживался и не проявлял никакого интереса к тому, чем занимался. Учеба же поглотила его полностью - вскоре он начал задумываться о смысле жизни, своей судьбе, судьбе Украины.
В дневнике Наливайко писал также о своем отношении к коммунистам, о пропаганде большевиков, а мысли свои излагал в прозе и стихах. Вот что, среди прочего, говорится в записях
- "В результате экономической разрухи, произошедшей от действия большевизма, увеличилось, набрали массового явления попрошайничество, кражи, самоубийства... Хочется перебраться за границу, но очень хочется уже закончить высшее учебное заведение по специальности литературы и языка. Затем, безусловно, эмигрирую (нелегально) за границу. Хотелось бы быть в стране действительно полной воли (свободное владение средствами производства, свободная покупка, продажа, аренда...) - в Америке или Западной Украине…", - писал Алексей Наливайко в 1933 году.
Он таки смог нелегально пересечь границу, но через некоторое время был арестован - молодого человека назвали "национал-фашистом, распространявшим идею национального отделения Украины от СССР".
- "В махрово-большевистской газете "Коммунист" № 212 от 28 августа с. г. прочитал большевистскую статью "Взлет стервятников". В ней грубой бранью освещается через кривое зеркало украинское национально-освободительное движение за границей. Позорят на чем свет стоит Скоропадского, Остряницу, Мазепу, Феденко, Донцова и их славную идею и УВО и СВУ... Мол, они довели Украину в 1918 году до голода. Меня наиболее бесит то, что вся большевистская пресса, как лютые звери, всех критикуют, что все пути позорны, только один большевистский, мол, верен... Разве не большевики привели к голодовке этой весной, разве не из-за них вымерло 50% украинского селянства? Безусловно, так могут писать только те, которые продают родной край, верные псы большевизма, которые действительно довели страну нашу плодородную грабежом, разором до голода...", - указывается в дневнике в записи от 3 сентября 1933 года.
- "Везде царит баснословная большевистская реакция. Неудовлетворенная большая масса голодающего населения безжалостно раздавливается. Всякий, кто словом оговорится или изжнет сноп зерна, привлекается к ответственности как контрреволюционер. И тяжело наказывается: конфискация имущества, ссылка в дальние местности. Если он не опухший, то обрекается на голодную смерть. Страшно, баснословно…", - записано в дневнике.
О дальнейшей судьбе Алексея Наливайко в архивах информация отсутствует.
Архивные документы НКВД УССР по делу "Чтецы" от 1935 года (фото: szru.gov.ua)
Выписки советских спецслужб из дневников Наливайко, рассказывающего о Голодоморе и критикующем большевистскую пропаганду
Выписки НКВД из дневников обвиненного Наливайко (фото: szru.gov.ua)
Напомним, ранее пережившие ужас Голодоморов и их родные поделились страшными воспоминаниями, как их родителей на рынке заманивали пшеном "заготовители" мяса.