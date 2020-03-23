ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как коронавирус передается без контакта людей: появилось видео

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 09:19
Как коронавирус передается без контакта людей: появилось видео
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус сохраняет жизнеспособность на разных поверхностях

Коронавирус во всем мире поразил уже больше 300 тысяч человек и привел к смерти более 14 тысяч. В сети появилось наглядное видео о том, как распространяется смертельно опасный COVID-19, и как при помощи простых правил можно избежать заражения.

Видео опубликовал в сети премьер-министр Индии Нарендра Моди в Facebook. В ролике показано, как из-за одного человека, который чихнул в пустом лифте, могут заразиться сотни и тысячи человек.

Отметим, что COVID-19, в первую очередь, передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте между людьми. Но не обязательно чихать или кашлять друг на друга, ведь коронавирусная инфекция сохраняется на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

Но при этом вирус не устойчив к дезинфицирующим средствам, а при нагревании свыше 56 градусов по Цельсию погибает в течение 15 минут.

Minute precautions can make monumental impacts and save many lives.

Minute precautions can make monumental impacts and save many lives.

Опубліковано Narendra Modi Субота, 21 березня 2020 р.

Как распространяется коронавирус (видео: facebook.com/narendramodi)

Напомним, что в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них закончились смертью пациента. Кроме того изменился регион, лидирующий по количеству случаев. Теперь это Киев, где 29 заболевших, на втором месте - Черновицкая область, где 25 случаев.

Ранее мы писали, что 14 из 20 заболевших в Киеве 22 марта летели одним рейсом.

"По аналогии с Италией": в Минздраве рассказали о расчетах худшего сценария по коронавирусу Заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь