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Распалит до +34 и зальет дождями: где в Украине испортится погода

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 07:30
Распалит до +34 и зальет дождями: где в Украине испортится погода Коллаж РБК-Украина: В Украине испортится погода
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине испортится в некоторых областях во вторник 26 июля – местами ожидаются дожди, а местами – жара. Впрочем до конца месяца существенных перепадов в сторону похолодания или сильной жары не будет.

Что дальше будет с погодой – читайте ниже в материале Styler.

Прогноз на 26 июля

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют существенные дожди на Закарпатье, Волыни и Львовщине. Также осадки вероятны на востоке, в Днепропетровской области и Запорожье. На остальных территориях сухо.

Температура днем +23+28, на западе и юге +27+31, а на Закарпатье аж +32+34 градуса.

Распалит до +34 и зальет дождями: где в Украине испортится погода

Скриншот: Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

По ресурсу Gismeteo (прогноз для Киева), до конца июля установится высокая температура, осадков будет немного.

Распалит до +34 и зальет дождями: где в Украине испортится погода

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, какая погода в Украине будет в августе 2022.

Также появился церковный православный календарь на последний месяц лета.

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