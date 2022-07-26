Розпече до +34 і заллє дощами: де в Україні зіпсується погода

Погода в Україні зіпсується в деяких областях у вівторок 26 липня – подекуди очікуються дощі, а місцями – спека. Втім до кінця місяця суттєвих перепадів в бік похолодання чи сильної спеки не буде.

Що далі буде з погодою – читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на 26 липня

Синоптики Українського гідрометцентру

3суттєві дощі на Закарпатті, Волині та Львівщині. Також опади ймовірні на сході, в Дніпропетровській області та Запоріжжі. На решті територій сухо.

Температура вдень +23+28, на заході та півдні +27+31, а на Закарпатті аж +32+34 градуси.

Скріншот: Погода в Україні 26 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

За ресурсом Gismeteo (прогноз для Києва), до кінця липня встановиться висока температура, опадів буде небагато.

Скріншот: Прогноз для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)