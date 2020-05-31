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Розкрито справжнє походження коронавірусу: в Китаї зробили заяву

STYLERКоронавірус    31.05.2020 - 10:00
Розкрито справжнє походження коронавірусу: в Китаї зробили заяву
Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Китай спростовує популярну версію походження COVID-19

Спалах коронавірусу 2020 тривалий час з незрозумілих причин приховувала влада Китаю. Після цього у багатьох виникли підозри, що COVID-19 був розроблений в лабораторії спеціально.

У свою чергу, Китай спростовує версію про те, що джерелом виникнення COVID-19 є ринок морепродуктів в місті Ухань. Про це інформує видання The Sun.

Про те, що відома теорія хибна, заявили китайські вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань. Вони стверджують, що в зразках продуктів з цього ринку не виявили небезпечної інфекції. Що стосується версії про передачу вірусу людині від кажанів, то вона підтвердилася.

На думку вчених, новий коронавірус почав поширюватися вже від зараженого відвідувача ринку. Дивним є той факт, що "нульового" в Китаї до цих пір не було виявлено.

До речі, коронавірусна інфекція впливає на різні групи людей різною мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються симптоми:

  • підвищення температури тіла;
  • сухий кашель;
  • стомлюваність.

Для захисту від інфекції рекомендується часто мити руки і не торкатися до обличчя. Особливо це стосується очей. А найкращим способом захиститися від інфекції, на думку експертів, є соціальна ізоляція.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про користь і шкоду дихальної гімнастики під час пандемії.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
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