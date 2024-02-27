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Раміна Есхакзай зізналася, що бореться із серйозним захворюванням: "це єдине, що мене бентежить"

Вівторок 27 лютого 2024 22:12
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Раміна Есхакзай зізналася, що бореться із серйозним захворюванням: "це єдине, що мене бентежить" Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська інтерв’юерка Раміна Есхакзай знову страждає на серйозний розлад харчової поведінки - булімію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Раміна Есхакзай про харчовий розлад

Розповіла про своє захворювання знаменитість, коли її фоловери поцікавились, скільки вона важить і як минає її схуднення.

"Коли схудла, важила 52-53 кіло, зараз - 55-56. У мене активізувалася булімія та розлад харчової поведінки (РХП). Тому ви не бачите мої заняття спортом. Дуже сильна втома і навантаження, постійна тривожність", - поділилася блогерка.

Раміна Есхакзай зізналася, що бореться із серйозним захворюванням: &quot;це єдине, що мене бентежить&quot;

Раміна Ехакзай хвора на булімію (instagram.com/raminalalala)

"Завтра, до речі, повернусь до спорту. Сьогодні почала роботу з психотерапевтом, який спеціалізується на РХП. Бо це єдине, що мене бентежить та вимотує. Інші сфери в порядку", - написала Раміна.

Також вона розповіла, як у неї проявляється булімія.

"Ця хвороба характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму. Очищення зазвичай включає блювоту, використання проносних засобів, надмірні фізичні навантаження, голодування", - зазначила Есхакзай.

Раміна Есхакзай зізналася, що бореться із серйозним захворюванням: &quot;це єдине, що мене бентежить&quot;

Раміна Ехакзай хвора на булімію (instagram.com/raminalalala)

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