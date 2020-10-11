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Рак простаты: эти симптомы должны насторожить любого мужчину

Воскресенье 11 октября 2020 22:00
Рак простаты: эти симптомы должны насторожить любого мужчину
Врачи назвали ранние симптомы рака простаты (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали о ранних признаках рака простаты, на которые нужно обратить внимание

Рак простаты – суровое заболевание, которое поддается лечению современной медициной. Однако есть обязательное условие – болезнь должна быть диагностирована на ранних стадиях.

Медики назвали симптомы, которые должны насторожить любого мужчину. При обнаружении этих признаков, консультация и обследование у специалиста нужно как можно быстрее, пишет издание NewsYou.

Как рассказал врач-онколог из Национальной службы здравоохранения Великобритании Кристиан Браун, ранние стадии рака простаты могут протекать без ярко выраженных симптомов.

"Если говорить о ранней стадии рака простаты, она может протекать и без привлекающих внимание симптомов. Однако некоторые мужчины могут заметить определенные нарушения, связанные с мочеиспусканием", - объяснил специалист.

Он объяснил, что, когда рак начинает разрастаться около уретры, он начинает на нее давить и тогда появляются первые признаки заболевания.

  • Более частое мочеиспускание, особенно ночью.
  • Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью.
  • Ослабления потока мочи.
  • Подтекание после того, как мочеиспускание оканчивается.

"Все перечисленные симптомы должны насторожить любого мужчину. Заметив изменение в привычках, связанных с мочеиспусканием, например, затруднения с ее выводом или повышенную потребность в посещении туалета, – лучше сразу обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь появления более серьезных и тяжелых изменений", - объяснил онколог.

Он назвал симптомы, которые явно говорят о проблемах с простатой и при которых помощь врача нужна немедленно.

Кровь в моче. Этот признак сигнализирует, что рак развивается уже довольно давно. Заметить гематурию (наличие крови в моче) нетрудно – вместо обычного бледно-желтого оттенка она становится темной, розовой или красноватой.

Боль в области спины, таза и бедер. Рак простаты может распространяться на соседние области – кости спины, бедер или таза. Боль может быть тупая и постоянная, или в виде острой и колющей.

Необъяснимая потеря веса. Если не было попыток сбросить вес специально, то это может стать последствием нарушений и перенесенного стресса. Если нет других изменений в организме, то это может также стать сигналом о развитии рака.

"Если незапланированная потеря веса сочетается с такими симптомами, как хроническая усталость, тошнота, изменившееся мочеиспускание, нужно обязательно и как можно быстрее обследоваться", - подчеркнул специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи объяснили, когда состояние хронической усталости может быть признаком рака.

А также рассказывали о том, что боль в спине может быть симптомом одного из самых тяжелых видов рака.

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