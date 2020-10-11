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Рак простати: ці симптоми повинні насторожити будь-якого чоловіка

Неділя 11 жовтня 2020 22:00
Рак простати: ці симптоми повинні насторожити будь-якого чоловіка
Лікарі назвали ранні симптоми раку простати (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці розповіли про ранні ознаки раку простати, на які потрібно звернути увагу

Рак простати – суворе захворювання, яке піддається лікуванню сучасною медициною. Однак є обов'язкова умова – хвороба повинна бути діагностована на ранніх стадіях.

Медики назвали симптоми, які повинні насторожити будь-якого чоловіка. При виявленні цих ознак, консультація та обстеження у фахівця потрібно як можна швидше, пише видання NewsYou.

Як розповів лікар-онколог з Національної служби охорони здоров'я Великобританії Крістіан Браун, ранні стадії раку простати можуть протікати без яскраво виражених симптомів.

"Якщо говорити про ранній стадії раку простати, вона може протікати й без симптомів, що привертають увагу. Однак деякі чоловіки можуть помітити певні порушення, пов'язані з сечовипусканням", - пояснив фахівець.

Він пояснив, що, коли рак починає розростатися близько уретри, він починає на неї тиснути й тоді з'являються перші ознаки захворювання.

  • Більш часте сечовипускання, особливо вночі.
  • Відчуття, що сечовий міхур спорожнений не повністю.
  • Ослаблення потоку сечі.
  • Підтікання після того, як сечовипускання закінчується.

"Всі перераховані симптоми повинні насторожити будь-якого чоловіка. Помітивши зміни у звичках, пов'язаних з сечовипусканням, наприклад, труднощі з її виходом або підвищена потреба у відвідуванні туалету, – краще відразу звернутися за медичною допомогою, не чекаючи появи більш серйозних і важких змін", - пояснив онколог.

Він назвав симптоми, які явно говорять про проблеми з простатою і при яких потрібна допомога лікаря негайно.

Кров у сечі. Ця ознака сигналізує, що рак розвивається вже досить давно. Помітити гематурію (наявність крові в сечі) неважко – замість звичайного блідо-жовтого відтінку вона стає темною, рожевого або червонуватого.

Біль в області спини, таза та стегон. Рак простати може поширюватися на сусідні області – кістки спини, стегон або тазу. Біль може бути тупа і постійна, або у вигляді гострої та колючої.

Незрозуміла втрата ваги. Якщо не було спроб скинути вагу спеціально, то це може стати наслідком порушень і перенесеного стресу. Якщо немає інших змін в організмі, то це може стати сигналом про розвиток раку.

"Якщо незапланована втрата ваги поєднується з такими симптомами, як хронічна втома, нудота, зміна сечовипускання, потрібно обов'язково і якомога швидше обстежуватися", - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, коли стан хронічної втоми може бути ознакою раку.

А також розповідали про те, що біль у спині може бути симптомом одного з найважчих видів раку.

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