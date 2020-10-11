Рак простати: ці симптоми повинні насторожити будь-якого чоловіка

Лікарі назвали ранні симптоми раку простати (Фото: freepik.com)

Фахівці розповіли про ранні ознаки раку простати, на які потрібно звернути увагу

Рак простати – суворе захворювання, яке піддається лікуванню сучасною медициною. Однак є обов'язкова умова – хвороба повинна бути діагностована на ранніх стадіях.

Медики назвали симптоми, які повинні насторожити будь-якого чоловіка. При виявленні цих ознак, консультація та обстеження у фахівця потрібно як можна швидше, пише видання NewsYou.

Як розповів лікар-онколог з Національної служби охорони здоров'я Великобританії Крістіан Браун, ранні стадії раку простати можуть протікати без яскраво виражених симптомів.

"Якщо говорити про ранній стадії раку простати, вона може протікати й без симптомів, що привертають увагу. Однак деякі чоловіки можуть помітити певні порушення, пов'язані з сечовипусканням", - пояснив фахівець.

Він пояснив, що, коли рак починає розростатися близько уретри, він починає на неї тиснути й тоді з'являються перші ознаки захворювання.

Більш часте сечовипускання, особливо вночі.

Відчуття, що сечовий міхур спорожнений не повністю.

Ослаблення потоку сечі.

Підтікання після того, як сечовипускання закінчується.

"Всі перераховані симптоми повинні насторожити будь-якого чоловіка. Помітивши зміни у звичках, пов'язаних з сечовипусканням, наприклад, труднощі з її виходом або підвищена потреба у відвідуванні туалету, – краще відразу звернутися за медичною допомогою, не чекаючи появи більш серйозних і важких змін", - пояснив онколог.

Він назвав симптоми, які явно говорять про проблеми з простатою і при яких потрібна допомога лікаря негайно.

Кров у сечі. Ця ознака сигналізує, що рак розвивається вже досить давно. Помітити гематурію (наявність крові в сечі) неважко – замість звичайного блідо-жовтого відтінку вона стає темною, рожевого або червонуватого.

Біль в області спини, таза та стегон. Рак простати може поширюватися на сусідні області – кістки спини, стегон або тазу. Біль може бути тупа і постійна, або у вигляді гострої та колючої.

Незрозуміла втрата ваги. Якщо не було спроб скинути вагу спеціально, то це може стати наслідком порушень і перенесеного стресу. Якщо немає інших змін в організмі, то це може стати сигналом про розвиток раку.

"Якщо незапланована втрата ваги поєднується з такими симптомами, як хронічна втома, нудота, зміна сечовипускання, потрібно обов'язково і якомога швидше обстежуватися", - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, коли стан хронічної втоми може бути ознакою раку.

А також розповідали про те, що біль у спині може бути симптомом одного з найважчих видів раку.