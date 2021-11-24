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QR-коды с плакатов антивакцинаторов на митинге в Киеве ведут на сайт кремлевской партии

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Киев, Среда 24 ноября 2021 16:07
QR-коды с плакатов антивакцинаторов на митинге в Киеве ведут на сайт кремлевской партии Коллаж РБК-Украина: QR-коды с плакатов антиваксеров ведут на сайт Единой России
Автор: Styler

В Киеве сегодня, 24 ноября, прошел марш антивакцинаторов. При этом интересно, что люди стояли с плакатами с QR-кодами, которые ведут на сайт кремлевской партии Единая Россия.

На это обратил внимание пользователь Facebook Остап Говда.

"Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не животные. Я не знаю, кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт Единой России. И это не шутка", - написал он.

QR-коды с плакатов антивакцинаторов на митинге в Киеве ведут на сайт кремлевской партии

Митинг в Киеве (фото: Униан)

Действительно, если взять смартфон и просканировать QR-коды, то в браузере откроется сайт кремлевской партии.

Интересно, что в комментарии под постом Остапа написала девушка, которая заявила, что это она на фото и объяснила ситуацию.

"Добрый день, злые люди. Я девушка с фотографией. Во-первых, фото из сети интернет и до этого он был пустым (бутафорным), во-вторых, QR-код перечеркнут, потому что мы против, и в том числе против Единой России. Всем здоровье, и не берите глупости в голову", - отметила она.

Напомним, во Львове антивакцинаторы штурмовали больницу, где их вожак Остап Стахив "укрылся" от суда. Около 20 людей устроили потасовку в клинике. Позже оказалось, что потребности в срочной медицинской помощи Стахив не имел.

Мы также писали о том, что украинская учительница-антивакцинаторша продолжает вести уроки в школе и называет COVID "аферой".

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Киев антивакцинатор
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