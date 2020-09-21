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Пьяная мать чуть не угробила дочь на мопеде: детали трагедии под Запорожьем

Запорожье, Понедельник 21 сентября 2020 17:26
Пьяная мать чуть не угробила дочь на мопеде: детали трагедии под Запорожьем
Под Запорожьем пьяная мать чуть на мопеде чуть не убила дочь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Женщина в алкогольном опьянении села за руль мопеда и усадила рядом дочь

В Запорожской области женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла мопедом и вместе с ней ехала ее 7-летняя дочь. Женщина не справилась с управлением и влетела в бетонный забор.

Трагедия произошла в городе Молочанск Токмакского района Запорожской области. 31-летняя местная жительница передвигалась на мопеде Honda Dio в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сзади сидела ее 7-летняя дочь. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области, женщина не справилась с управлением транспортного средства, слетела с дороги и въехала в бетонный столб.

И женщина-водитель, и ее малолетняя дочь сильно пострадали. Их доставили в больницу с травмами разной тяжести. Девочка находится в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию.

Как показало медицинское обследование, у матери в крови обнаружено не менее 2,2 промилле алкоголя.

"Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения иди эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Начато досудебное расследование, транспортное средство изъято. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобильными средствами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Винницкой области пьяный в хлам водитель устроил смертельное ДТП, в котором два человека погибли, а двое детей чудом остались живы.

А также мы писали о том, что в Днепре из-за одной неисправности на дороге в ДТП попали четыре автомобиля.

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