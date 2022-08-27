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Психологи Фонда Ахметова продолжают оказывать помощь украинцам

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Суббота 27 августа 2022 14:04
Психологи Фонда Ахметова продолжают оказывать помощь украинцам Фото: психологи Фонда Ахметова продолжают оказывать помощь украинцам (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова уже два месяца проводят бесплатные групповые психологические консультации для переселенцев в разных областях Украины на тему "Как преодолеть стресс во время войны".

За это время консультации посетили уже почти 1900 человек в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба фонда.

Психологи фонда Леся Залановська и Янина Астафьева помогают людям, которые пострадали от войны, стабилизировать психологическое состояние и снова увидеть свое будущее.

За консультацией в основном обращаются вынужденные переселенцы, однако часто приходят и местные жители в населенных пунктах, к которым пришли Леся и Янина.

"Во время консультаций мы встречаем истории людей. Эти истории наполнены болью, страданием, горем, ужасом, отчаянием и тревогой за свое будущее. Мы замечаем признаки очень большого стресса", - рассказывает Леся Залановська.

Психологи помогают посетителям выплеснуть боль и напряжение, накопившиеся внутри, преодолеть первый шок и шаг за шагом учиться жить дальше. Большое значение имеет и возможность живого контакта и работы в группах, ведь люди могут пообщаться и разделить свои переживания.

Отметим, что психологическую помощь от фонда получили уже более 91 000 жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".

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